Eerste Modern Warfare II gameplay getoond

Summer Game Fest trapt het zomerseizoen met twee benen open met Calysto Protocol gameplay en nog veel meer! Maar, er komt ook een nieuwe Call of Duty aan. Modern Warfare II (ja, we know) is een vervolg op de laatste Modern Warfare. Dus, niet te verwarren met de oude Modern Warfare!

Tijdens het Summer Game Fest werd er door een level in Modern Warfare II heen gespeeld met oude bekende characters. Wat direct opvalt is dat het er grafisch aardig goed uit ziet. Het lijkt erop dat Call of Duty toch wat meer naar het grafische aspect gaat. Vanag het moment dat het eerste wapen wordt getrokken, zie je direct dat het een Call of Duty is. Het is wel fijn om wederom een boots-on-the-ground Call of Duty te hebben, die lijken bij de fans ook wel de voorkeur te hebben.

In het level gaan ze via een platform naar boven in alle rust en stealth, om vervolgens als Michael Bay medewerkers het halve platform op te blazen door op olietanks te schieten. Yep, dit is Call of Duty! De voice-acting lijkt meer dan prima, zoals te verwachten. Nadat het plaform ‘clear’ is, springen de operatives op een boot, om vervolgens een actie sequence in te gaan waar de set piece groter wordt. Containers schuiven alle kanten uit, overal is water en regen en het is aardig chaotisch.

De game zal vol met nieuwe personages zitten, maar ook oude bekenden als Price, Soap en Ghost terughalen. De gameplay ziet er al met al echt goed uit, bekijk de video hier beneden!

Call of Duty: Modern Warfare II verschijnt op 28 oktober 2022!