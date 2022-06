Fallout 5 komt er aan, maar dat duurt nog wel even

Fallout 5 komt er aan. Het is misschien niet een hele grote verrassing om dit te lezen, maar de game werd onlangs officieel bevestigd door Todd Howard. In een verdiepend interview over Starfield met IGN liet hij de naam eventjes vallen.

Alle ogen zijn momenteel gericht op Starfield. Bethesda’s nieuwste Open-Werelden RPG die ons voor het eerst laten kennis maken met een geheel nieuw universum na jarenlang The Elder Scrolls en Fallout.

Toch neemt de ontwikkelaar een afscheid van de twee andere RPG-reeksen. Zoals we weten is The Elder Scrolls VI ook al aangekondigd. En ook al is het zonder een trailer, teaser of image gegaan, heeft Todd Howard in een interview met IGN ook Fallout 5 al bevestigd. Dat is de grote game die ze gaan ontwikkelen na The Elder Scrolls VI. Todd Howard geeft daarbij ook aan dat ze tussendoor werken aan andere projecten, het kan dus wel eventjes gaan duren.

En met even duren bedoelen we geen jaartje of 2-3. of zelfs 5-6. Starfield verschijnt in de eerste helft van 2023. Alle handen van Bethesda zijn bezig om deze game klaar te stomen voor PC en Xbox spelers. The Elder Scrolls VI bevind zichzelf nu nog in een pre-production fase. Er wordt dus nog niet effectief gewerkt aan de game. The Elder Scrolls VI werd in 2018 onthuld. Dat is inmiddels ook al 4 jaar geleden.

Toch is het goed nieuws dat Bethesda door gaat met de Fallout serie. De laatste twee Fallout titels waren niet iedereens favoriet. Alle technische en ontwerp-problemen van Fallout 76 zijn wel bekend. Maar ook Fallout 4 was ondanks zijn succes minder geliefd dan voorgaande delen waaronder New Vegas. Zien we daar misschien nog een terugkeer van, nu zowel Bethesda als Obsidian Entertainment vallen onder de grote en alsmaar groeiende Xbox paraplu?