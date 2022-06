Crisis Core – Final Fantasy VII Remaster verschijnt aanstaande winter

Final Fantasy VII is 25 jaar oud en Square Enix heeft deze gelegenheid genomen om ons te voorzien van nieuwe informatie omtrent de 25 jaar oude game (reeks). Zo laat Sqaure Enix weten dat er een remaster/remake aankomt van Crisis Core – Final Fantasy VII.

Crisis Core – Final Fantasy VII verscheen oorspronkelijk op de PSP en fans smeken al jaren om een terugkeer van Zack. Square heeft geluisterd en gepast gereageerd, want Crisis Core komt terug in de vorm van een remaster/remake. Let er wel even op dat het geen remake betreft zoals we gewend zijn van Final Fantasy VII. Het is dezelfde game, maar met nieuwe 3D-modellen, volledige voice-overs en nieuwe muzieksamenstellingen. In de eerste trailer zien we al goed wat we mogen verwachten van de vernieuwde Crisis Core.

De officiële benaming voor de remake/remaster is Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion. In tegenstelling tot de originele Remake van het zevende deel, verschijnt de opgepoetste PSP game aanstaande winter al, maar op alle gangbare consoles en platformen. Dit betekent effectief dat Zack’s avontuur nieuw daglicht ziet op: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en PC via Steam.

Naast deze remaster/remake toonde Square Enix ons tijdens de 25th Anniversary Stream ook nog updates voor de mobiele Nog 2 Final Fantasy 7 games in ontwikkeling – intheGame en aankomende merchandise zoals armbandjes en beeldjes. De show werd afgesloten met niets minder dan een eerste trailer voor Final Fantasy VII – Rebirth. Het tweede deel in de Remake reeks van Fina Fantasy VII. Het tweede deel van de remake verschijnt de volgende winter (eind 2023, begin 2024) exclusief op PlayStation 5.

Heb jij vroeger de PSP titel gespeeld en kijk je er naar uit om Zack’s avontuur opnieuw door te lopen op moderne consoles, of wordt dit je eerste Crisis Core avontuur?