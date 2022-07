Immortals: Fenyx Rising spin-off krijgt Polynesische setting

Ubisoft Quebec bracht vrij kort na hun succes met Assassin’s Creed: Odyssey hun eigen visie op de Griekse mythologie uit in de vorm van Immortals maar de franchise stopt niet daar

Immortals: Fenyx Rising werd in 2020 gelanceerd met redelijk wat positieve reacties echter vonden veel spelers dat het wel verdacht veel had afgekeken bij Zelda: Breath of the Wild. Het schijnt Ubisoft Quebec goed heeft geluisterd naar deze feedback en het voor de spin-off (die de codename Oxygen heeft gekregen) over een andere boeg willen gooien.

Jeff Grub, die we ondertussen allemaal kennen om zijn mega lijst aan leaks vertelde in zijn Game Mess Decides podcast verteld dat Ubisoft Quebec hard aan het werk is aan een spin-off, met een wel heel interessante setting. De game zou zich afspelen in een Polynesische/ Hawaïaanse setting waarbij je weer narratief begeleid zal worden door een god. De game zou nog steeds een gestileerd uiterlijk hebben maar veel minder een kloon worden van Breath of the Wild. Hoe dit zal uitpakken is nog niet bekend echter wordt er gesproken over een “visuele reboot”. De titel bevind zich nu in pre-productie en zal op zijn vroegst pas in 2025 in de schappen liggen. Jeff geeft aan wel wat concept art van de titel hebben gezien.

Dit nieuws komt in een hele slechte week voor Ubisoft. Niet alleen zijn er 2 upcoming games geannuleerd waaronder Ghost Recon: Frontline en Splinter Cell Vr. Ook zijn zowel Avatar: Frontiers of Pandora als Assassin’s Creed: Rift uitgesteld. Verder hebben we meer leaks gekregen over Assassin’s Creed: Infinity en zijn waarschijnlijk Aziatische setting die onder de Codenaam Assassin’s Creed: Red door het leven gaat.

