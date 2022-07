Assassin’s Creed: Rift een aantal maanden uitgesteld

Ubisoft heeft niet zijn beste jaar, waar gister al het nieuws kwam dat 2 games waren geannuleerd en uitgesteld. Blijkt 1 daarvan de volgende Assassin’s Creed te zijn

Op 21 Juli heeft Ubisoft zijn kwartaal cijfers vrijgegeven en dat was allerminst best te noemen. Games zoals Ghost Recon: Frontlines en Splinter Cell VR zijn geannuleerd en Avatar: Frontiers of Pandora (de game die oorspronkelijk ongeveer tegelijk met de bioscoop release van Avatar: The Way of Water uit zou komen) is uitgesteld tot het volgende fiscale jaar. Wat opmerkelijk was is dat er ook werd vermeld dat er een “kleinere premium game” uitgesteld was, er werd niet bij verteld om welke game dit ging. Al hebben we niet lang op dit antwoord hoeven wachten aangezien Jason Schreier (van Bloomberg) ons haarfijn kan uitleggen om welke titel dit gaat.

Assassin’s Creed: Rift is een kleinere AC titel die oorspronkelijk was bedoelt als DLC voor Valhalla echter werd de titel al snel omgegooid in een groter project. De game zou meer de focus leggen op urban gameplay en social stealth zoals we gewend zijn van de oudere games in de franchise. In Rift speel je met Basim Ibn Ishaq die je wellicht nog kent van Assassin’s Creed: Valhalla. De game zou zich afspelen in Baghad, Irak. De titel wordt ontwikkeld door Ubisoft Bordeaux en zou dit fiscale jaar uit moeten komen. Dit zou betekenen dat de game voor Maart 2023 in de schappen zou liggen echter heeft de studio meer tijd nodig om de game af te ronden. Het schijnt dat ze ver achter schema liggen. In een artikel geschreven door Schreier verteld hij dat de game is uitgesteld tot het volgend fiscale jaar en waarschijnlijk in Mei-Juni 2023 verkrijgbaar zal zijn.

Yesterday, Ubisoft said in addition to Avatar it’s delayed a “smaller unannounced premium game.” That game is Assassin’s Creed Rift, Bloomberg News has confirmed, bumped from February to spring. Leaves Ubisoft with an anemic lineup for this fiscal year https://t.co/l8isA17bUm — Jason Schreier (@jasonschreier) July 22, 2022

