Tombs of Amascut Raid volgende week naar Old School RuneScape

De meest uitdagende Raid tot nu toe is vanaf volgende week, 24 augustus 2022, speelbaar in Old School RuneScape. De beloning voor ogen zijn onder andere de nieuwste Best-In-Slot armours, wapens en accessoires.

De Tombs of Amascut is een direct vervolg op de Beneath Cursed Sands-quest. In de Raid moeten spelers samenwerken om Amascut te stoppen voordat hij zijn ascension tot Godhood voltooid. De Raid bestaat uit vier verschillende gebieden die spelers in willekeurige volgorde kunnen voltooien. De vier gebieden kennen vervolgens verschillende combat-uitdagingen en puzzels die spelers moeten oplossen.

De Tombs of Amascut introduceert het nieuwe Invocation Systeem in Old School RuneScape. Met dit systeem bepalen spelers zelf tot op zekere hoogte de moeilijkheidsgraad van de Raid. Spelers kunnen bepaalde modifiers uit- en aan zetten. De modifiers versterken of verzwakken bepaalde elementen in de Raid. Uiteraard geldt dat je met een moeilijkere set-up veel meer kans maakt op zeldzame en zeer krachtige loot.

De nieuwste Best-In-Slot beloningen zijn onder andere:

Shadow of Tumeken: Een krachtige two-handed staff;

Masori Armour: Ranged gear met 3 kledingstukken;

Elidini’s Ward: Een schild die Magic Strength verhoogd;

Lightbeaer: Een ring die Special Attack vernieuwd;

Osmunten’s Fang: Een dodelijk one-handed.

Ga jij aan de slag met de nieuwe uitdagingen in Old School RuneScape, of ben je nog hard aan het werk om je resterende Double XP uren op te maken in RuneScape? Benieuwd naar meer info over de nieuwste Raid? Check hier de wiki-pagina met onder andere informatie over de verschillende bosses en meer.