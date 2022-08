Dead Island 2 vroegtijdig uitgelekt op Amazon

Ongeveer 2 weken geleden kwam er al het nieuws dat Dead Island 2 waarschijnlijk dit jaar nog zijn lang verwachte terugkomst gaat maken, in een nieuwe leak blijkt dat te zijn bevestigd

Het komt wel vaker voor dat games net wat te vroeg bij retailers online op de website verschijnen. Zo verscheen The Last of Us: Part 1 tijdens The Summer Games Fest uren voor de aankondiging fijn online op de website van Sony. Hetzelfde gebeurt nu met Dead Island 2. De game heeft een hele lange ontwikkeling doorgegaan. De eerste beelden van Dead Island 2 werden tijdens E3 2014 vertoond. Sindsdien was het aardig stil rondom de game.

An Amazon leak could indicate a Gamescom reveal rather than a Game Awards reveal as I previously reported. Nice to see a lot of details confirmed though ūüôā Waiting to hear confirmation on a reveal date. ‚ÄĒ Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2022

De game zal te verkrijgen zijn op 3 Februari en 2023. De cover art toont dat de game sowieso op de PlayStation 4 verkrijgbaar zal zijn. Echter is het aannemelijk dat de game ook naar de PlayStation 5, Xbox Series S|X en de PC komt. Wellicht ook een stream versie voor de switch?

Ongeveer 2 weken geleden lekte er meer details over de game.¬†Zo zou de game zich afspelen in verschillende gebieden rondom San Francisco en Hollywood. De uitgelekte screenshots en cover art lijken dit te bevestigen. Ook zouden er maar liefst 5 tot 6 hoofdpersonages in de game zit waardoor de focus erg ligt op co√∂peratieve gameplay. Het werd verwacht dat de game tijden The Game Awards aangekondigd zou worden maar gezien de timing van deze leak is het aannemelijker dat de game zal worden aangekondigd op 23 Augustus tijdens Gamescom’s Opening Night Live show van Geoff Keighley.

De franchise staat tot zover bekend om het uitbrengen van uitstekende trailers, lukt het de ontwikkelaar om deze streak in ere te houden? We gaan er snel genoeg achter komen.

Heb jij nog steeds behoefte aan een nieuw deel in deze franchise of komt de studio naar jou mening hier 8 jaar te laat mee aan kakken? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.