Bungie onthuld de Lightfall uitbreiding voor Destiny 2

Een nieuwe locatie en een nieuwe subclass. Het begin van het einde gaat van start in Lightfall vanaf 28 februari 2023. Het is het einde van de Light and Dark Saga waarin Destiny zich sinds het begin van het eerste deel in bevindt.

The Witness komt er aan en het neemt de échte Calus met zich mee dit keer. Geen Automaton, maar de echte Calus en de echte vijand waar we al sinds de eerste Destiny bang voor zijn. The Darkness. Maar eigenlijk is dat niet specifiek genoeg. Want degene die echt aan roer staat van het kwaad in The Darkness is The Witness. Een laatste showdown tegen Calus en The Witness op een gloednieuwe locatie: Neptunes.

Op Neptunes ligt een stad die helemaal ongedeerd is gebleven in de oorlog. We wisten niet van het bestaan van Neptunes tot nu. Een alternatieve mensheid leeft op deze planeet. We kunnen ze vergelijken met de Guardians, maar er is nog weinig bekend over deze alternatieve vorm van de mens.

De nieuwe subclass brengt de kracht van ‘Strand’ met zich mee. Een gloednieuwe kracht die nog niemand ooit heeft kunnen gebruiken. Het is de aller eerste keer dat iemand gebruik maakt van de ‘Strand’. De Guardians gaan hier voor het eerst mee aan de slag. Ga onder andere aan de slag met de gloednieuwe grijphaak en bereik plekken die je voorheen niet bereiken kon met een glide of double jump.

Bungie gaat aankomende periode meer nieuws omtrent Lightfall onthullen, maar de echte geheimen zullen pas in de campaign en daarna worden onthuld. Voor nu mogen we in ieder geval aan de slag met een gloednieuw seizoen: Season of the Plunder.