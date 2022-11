Had jij de nieuwe Planet Zoo dieren al gezien?

Hield jij als kind al van dierentuinen? Of van de classics zoals Zoo Tycoon? Is het managen van grote parken echt jouw ding? Dan speel jij vast Planet zoo! Onlangs is het nieuwste pakket uitgekomen wat helemaal draait om “enge” dieren.

De Planet Zoo: Twilight Pack kwam uit rond Halloween en is een pakket dat je echt wilt hebben! Met vijf prachtige nieuwe dieren kan jij je park weer helemaal aanpassen, aanvullen of een geheel nieuw thema geven. Start maar op en maak nieuwe kooien want deze dieren wil je zeker weten hebben. Wie wilt er nou geen wasberen hebben, deze schone dieren verdienen een mooi plekje. Of een grote lieverd, de wombat! Deze vriendelijke giants passen vast in ieder park. Er waren al poolvossen maar nu kan je ook de rode vos huisvesten. Dit zou leuk staan naast elkaar! Dan heb je nog een stinkerd, een stinkdier. Dit zijn allemaal dieren die in een habitat passen en waar je dus even de armen uit de mouwen voor moet steken. Maar, tot slot is er nog één dier wat ontzettend gaaf is, misschien wel het tofste dier uit de hele Twilight Pack namelijk een Nijlroezet. In het Nederlands een wat moeilijkere naam maar het draait om een Egyptian Fruit bat, een vleermuis dus.

Deze wonen niet in een habitat dus je hoeft geen overdekte kooi te bouwen met je goede gedrag. Deze vleermuizen leven in een vivarium. Je kan ze alleen niet in ieder vivarium zetten zoals de vogelspinnen en slangen, er is een speciaal vivarium voor vliegende beestjes. Deze is groter en bezoekers kunnen er doorheen wandelen in plaats van er alleen van buiten in kijken. Maar, dit kunnen ze ook. Zorg dus dat je pad er door gaat én dat mensen vanaf buiten naar binnen kunnen kijken. Zo haal je alles uit de vleermuizen wat je kan en dit zorgt voor goede cash voor je dierentuin! Dit vivarium laat ook denken dat er misschien meer gevleugelde vrienden komen naar de parken… Wat denk jij?

Planet Zoo: Twilight Pack komt ook met een nieuw decor thema. Je kan je park nu verrijken met 200 nieuwe items, spookachtige items zelfs! Houd je van gothic en wil je graag wat enge elementen toevoegen aan je dierentuin dan moet je zorgen dat je monteurs aan de slag gaan. Deze stijl moet je net als de andere uitbreidingen eerst onderzoeken voor je het kan gebruiken. Laat je medewerkers hun beste beentje voorzetten om mooi te kunnen decoreren. Ook komt dit pakket met een nieuwe uitdaging mocht je die graag spelen. Al met al genoeg leuke dingen om dit pakket aan te schaffen!