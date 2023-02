Marvel’s Wolverine krijgt een M-Rating?

Insomniac Games werd in één klap de studio als het ging om superhero games. Spider-Man en de spin-off Spider-Man Miles Morales lieten zien dat de studio begreep hoe je een vette superhero game maakt. Kunnen ze dit opnieuw doen met Wolverine?

De aankondiging sloeg in als een bom tijdens de PlayStation showcase van 2021. Sindsdien speculeert iedereen erop los hoe deze game er in de praktijk uit zal komen te zien. Zou het een open-world krijgen? Hoe bruut zal de game worden? Op een aantal vragen wist insider Jeff Grub een antwoord te geven. Tijdens de GiantBomn podcast (Game Mess Mornings) duikt Grubb wat dieper in de details omtrent Marvel’s Wolverine.

God of War met klauwen

De game zou een God of War achtige semi-open world structuur krijgen waardoor er – in tegendeel tot Spider-Man – gekozen is voor een meer lineaire aanpak. Dit past veel beter bij de brute kracht van Wolverine. Deze brute kracht zal volledig tot zijn recht komen aangezien Insomniac zich niet zal laten beperken. De game zou daarom een M-Rating krijgen aangezien de ledematen en het bloed je om de oren zullen vliegen. De scherpe klauwen van Wolverine zijn daarom niet voor de sier en zullen volledige impact hebben. Hierdoor zal een van de meest gewelddadige Marvel game worden die we tot nu toe hebben gezien. Voordat we de game daadwerkelijk kunnen spelen zal echter nog even duren aangezien we volgens Jeff Grubb tot 2025 moeten wachten. De game zou aanvankelijk een releasedatum van 2024 hebben maar het schijnt dat Insomniac Games dit niet gaat halen. De game belooft een zeer emotioneel narratief te krijgen met een development budget dat gelijk staat aan Marvel’s Spider-Man. De game zal net zoals Spider-Man 2 (hoogstwaarschijnlijk) een PlayStation 5 Exclusive worden

Even though Marvel’s Wolverine is very early in development, from what I’ve seen of its emotional narrative and cutting-edge gameplay, the team is already creating something truly special. – Jeff Grubb

