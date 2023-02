Elden Ring DLC ‘Shadow of the Erdtree’ aangekondigd

From Software kondigt een uitbreiding aan voor de hit RPG Elden Ring, ongeveer 1 jaar ná de release. Er is nog weinig bekend over de uitbreiding, maar From Software erkent dat er daadwerkelijk DLC aankomt en ze er actief mee bezig zijn.

Elden Ring verscheen alweer één jaar geleden. De game verscheen met ontzettend veel lof. Het beste stukje werk van From Software volgens de meesten. Een door-en-door From Software avontuur, maar dan in een open-wereld die toegankelijker is dan ooit, maar toch dezelfde uitdaging blijft bieden die we gewend zijn van de Japanse RPG ontwikkelaar. Uiteindelijk won Elden Ring dan ook Game of the Year in 2022. Het volgende hoofdstuk wacht op ons: Shadow of the Erdtree.

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023

Naast bovenstaande tweets van Het Elden Ring Twitter-account en een ontwikkelaar met een uitvergroot tekstueel logo hebben we geen informatie over de DLC. Wél insinueert de tweet van From Software dat de DLC zich ook afspeelt in de Lands Between en dat de DLC zeer waarschijnlijk een nieuw speelbaar gebied zal onthullen die verbonden is aan de al ruim uitgebreide speelwereld.

In de teaser afbeelding zien we al een klein beetje wat we mogen verwachten. Het is erg cryptisch, zoals we gewend zijn. Wellicht dat er in de huidige game al genoeg hints verstopt liggen. Wij kijken in ieder geval uit naar de aankomende video’s van onder andere Vaati om te horen wat de DLC wellicht voor ons in Petto heeft.

Shadow of the Erdtree is aangekondigd! Maar we hebben helaas nog geen idee wanneer de DLC gaat verschijnen.