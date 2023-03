Review: PlayStation VR2

Ongeveer twee jaar na de release van de PlayStation 5 en nu de console eindelijk vrij verkrijgbaar is, lanceert Sony de opvolger van de PlayStation VR. PlayStation VR2 of PSVR2 brengt ons in een nieuwe generatie VR gaming voor console. En het is een hele grote stap vooruit sinds Sony’s eerste poging.

PlayStation VR2 is een grote stap vooruit. Niet alleen voor console VR, maar voor VR gaming in het algemeen. Het is een zeer geavanceerde VR headset voor een behoorlijke prijs. Maar vergeleken met soortgelijke PCVR oplossingen, is de PSVR2 eigenlijk helemaal niet eens zo duur. Voor het prijskaartje van € 599,99 krijg je de VR bril en twee VR Sense controllers. Dit is tevens alles wat je nodig hebt om direct aan de slag te gaan met meer dan 40 launch-titels op PSVR2. Vergelijken we de set-up met de eerste VR bril van Sony, dan had je ook nog een PlayStation 4 Camera nodig, en wilde je het meeste uit je VR ervaring halen, ook nog 2 Move controllers. Gezien de schaarste van deze controllers destijds, zat je totaalprijs ook niet ver van de €600 af. Ondanks de redelijk hoge instapprijs, is deze dus niet heel gek. Je bent immers gelijk klaar om te beginnen. Laten we dus beginnen!

Plug and Play

VR gamen op console is nog nooit zo makkelijk geweest. De PSVR2 headset sluit je aan op je PlayStation 5 met één USB-C kabel. Je hebt dus geen externe processor unit nodig zoals de eerste PSVR had. Ook geen extra HDMI-kabels naar de console/TV. Eén kabel doet alle wonderen en binnen 10 minuten na de eerste keer configureren ben je klaar om te beginnen.

Je kunt staand, maar ook zittend VR spelen. Om staand te kunnen spelen vraagt de PlayStation 5 om je kamer te scannen voor een ‘Roomscale’ speelstijl. Door met de bril op om je heen te kijken zie je hoe de headset jouw kamer scant en alle uitstekende voorwerpen in kaart brengt. Daarna maakt het op basis van de scan een veilige speelruimte. Deze mag je zelf nog aanpassen. De headset geeft vervolgens aan of je speelruimte groot genoeg is voor Roomscale. De benodigde ruimte is ongeveer twee bij twee meter. Roomscale wilt zeggen dat je enige ruimte hebt om te bewegen. Een game die dit vooral goed laat zien is Job Simulator. Hierin moet je vaker binnen 2 vierkante meter bewegen om voorwerpen te pakken en ergens anders te gebruiken.

Als je tijdens het spelen buiten de speelbare ruimte dreigt te gaan, krijg je over de game heen een overlay van de rand van je speelgebied. Maak het speelgebied dan iets groter, of misschien ben je wel helemaal in het spel geabsorbeerd dat je te veel bent gaan rondlopen (is mij al vaak overkomen). Even terug op je plek. Centreren, en weer door. Een hele fijne feature die er voor zorgt dat je niet per ongeluk je TV van de muur slaat of een peperdure vaas van de vensterbank aftikt. En die feature is ook wel nodig, want PSVR2 geeft je enorm veel ruimte om te bewegen.

Vrijheid in VR

Het grote voordeel in vergelijking met de eerste PlayStation VR is dat je je nu veel vrijer voelt in het bewegen en kijken. Waar PSVR1 afhankelijk was van één camera om jouw hoofd en handbewegingen op te nemen, zitten de camera’s nu in de bril zelf. Hierdoor kan je bukken, draaien, jezelf minimaal verplaatsen zonder dat dit complicaties oplevert in het spelen. Je handen gaan niet meer ‘uit het zicht’ van de camera zoals bij de eerste PSVR. Je kunt je handen achter je rug houden, boven je, onder je, het blijft gewoon heel goed werken.

Dit maakt het spelen in VR dan ook enorm leuk en de vrijheid die je voelt ten opzichten van de PSVR1 is dat het veel meer deuren opent op het gebied van games. PSVR1 was voor zijn tijd best knap, maar begon al met tien punten achterstand door de verouderde manier van tracking. Heel veel games speelde daarom gewoon niet goed genoeg en was je eigenlijk genoodzaakt om het te houden op games zoals Moss en Astro Bot (dit waren dan wel enorm goede games). De Move-Controllers waren daarnaast ook echt niet geschikt voor VR. Het gebrek aan thumbsticks zorgde er voor dat First Person games nooit lekker aanvoelde. Met de VR Sense controllers van de PlayStation VR2 heb je dit probleem simpelweg gewoon niet meer. De VR Sense controllers gaan ongeveer 5 tot 6 uur mee tot ze moeten worden opgeladen.

Next-Gen VR

Naast dat het allemaal soepeler werkt dan dat ik eerlijk gezegd had durven dromen, heeft Sony niet enkel afgekeken van de laatste trend VR-brillen, maar innoveren ze op dit gebied ook nog eens. De nieuwe Eye-Tracking in de PSVR2 is een werkelijke game-changer en zorgt er voor dat VR-games nog natuurlijker aanvoelen. Door simpelweg ergens naar te kijken, waarbij je niet eens je hoofd hoeft te bewegen weet de bril waar je je op wilt focussen. De bril verhoogd de resolutie op de plek waar jij naar toe kijkt zodat je altijd het scherpste beeld hebt en zodat er extra resources naar die plek gestuurd kunnen worden. Zo ziet de game er altijd beter uit, maar hoeft het niet de hele omgeving net zo goed te maken. Hierdoor is er ruimte voor ontwikkelaars om extra detail te verwerken die niet per se extra veel resources kost. Daarnaast werkt de Eye-Tracking feature enorm goed voor het richten in games met bijvoorbeeld pistolen en pijl en boog. Nog nooit was ik zo nauwkeurig dankzij de aim-assist die je krijgt met Eye-Tracking. Je merkt er zelf niks van, maar je voelt het wel.

Net als de DualSense controller biedt de PlayStation VR2 dezelfde snufjes in de headset en VR Sense controllers. Adaptive Triggers en Haptische feedback in zowel de controllers als de headset zelf! Een extra laagje immersie die je voelt in games zoals Gran Turismo als je tegen de boarding aan knalt.

Een andere hele grote stap is het beeldkwaliteit van de VR-bril. Twee Oled schermen in 4K zorgen er voor dat de games er nog beter uit zien en zelfs meedingen voor beste visuals met de high-end PCVR oplossingen. Games als Horizon Call of the Mountain en Gran Turismo 7 zien er werkelijk fantastisch uit in VR.

Games!

Hier draait het tenslotte allemaal om: De games. Het is je misschien niet ontgaan, maar dit is het grootste puntje van kritiek op de PSVR2 tot nu toe. Games. Er zijn op dit moment meer dan 40 games speelbaar op PSVR2. Je kunt je lol dus wel op, maar behalve Horizon zijn er geen games die je misschien niet al eens gespeeld hebt, of echt ‘nieuw nieuw’ zijn. Gran Turismo 7 konden we al spelen, Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge ook, Resident Evil 8 ook. Het zijn misschien wel nieuwe manieren van, of verbeteringen op, maar heel veel gloednieuwe ervaringen hebben we nog niet. En dat is jammer. Vooral omdat Horizon Call of the Mountain goed laat zien waar de PSVR2 tot in staat is. Een hele hoop.

Als er één speler op de markt is die VR mainstream kán maken, dan is het wel Sony PlayStation. Een gigantisch scala aan First-Party ontwikkelaars met ontzettend goede IP’s die heel goed kunnen werken in VR: Spider-Man, Killzone, Astro Bot, Infamous en ga zo maar door, tot de marketing en de toegankelijkheid van geen peperdure PC nodig hebben voor high-end VR gameplay. Want de PSVR2 is echt een high-end VR-bril. Met de juiste Third Party en First Party ondersteuning zie ik PlayStation VR2 opbloeien tot een groot succes. Alle kinderziektes van de PSVR1 zijn zo goed als genezen. Dit is echt een hele fijne bril om games mee te spelen.

Verdict

PlayStation VR2 is een fantastische VR-bril en kan makkelijk meedingen met High-End PCVR brillen. De techniek is aanwezig om jou de meest waanzinnige VR ervaringen te bieden die ook nog eens enorm goed werken en enorm goed uitzien. Met de juiste ondersteuning van Sony en third-party ontwikkelaren voor volledig waardevolle VR games kan dit eigenlijk alleen maar een succes worden. De eerste fantastische VR games zijn al speelbaar via de PSVR2 headset en wij hopen dat er nog veel meer bij gaan komen.

De prijs van €599,99 lijkt in eerste instantie wat hoog, maar als je ziet wat je er voor krijgt en dit vergelijkt met VR brillen voor PC’s die het even goed goed dan valt de prijs in verhouding echt wel mee. Alles bij elkaar opgeteld stap je met een PlayStation 5 erbij dus in high-end VR voor ongeveer €1100. En hier mee beland je echt in een hele nieuwe wereld van gaming die je eigenlijk niet mag missen.