Live A Live komt ook naar PlayStation én PC

Live A Live, de HD-2D RPG die vorig jaar verscheen in de vorm van een remake voor de Nintendo Switch baant haar weg volgende maand naar de PC en PlayStation consoles. Vanaf vandaag mogen spelers aan de slag met een demo van de game.

Live A Live verscheen met veel lof op de Nintendo Switch. De game is ontwikkeld door Team Asano, bekend van Octopath Traveler, Bravely Default II en Triangle Strategy. Dan weet je dat het goed moet zitten. In Live A Live betreed je 8 verschillende personages in 8 verschillende tijdperken en settings. Omdat je 8 verschillende personages speelt, mag je je eigen tempo en volgorde bepalen. Dit is niet de eerste keer dat we deze aanpak zien. Zo doet Octopath Traveler exact hetzelfde en zien we ook een soortgelijke aanpak in 13 Sentinels. Bekijk hier beneden alvast de aankondigingstrailer voor de PlayStation en Steam versies:

Speel nu alvast de demo!

Nog niet helemaal zeker of dit jouw soort game is, of wil je niet langer wachten en nu alvast beginnen? Dat kan. Want vanaf 18:00 op 30 maart is de demo speelbaar via Steam en PlayStation. In de demo speel je de beginsecties van drie van de acht speelbare personages. The Wild West, Twilight of Edo Japan en The Distant Future is waar spelers mee kennis gaan maken in de demo. Je voortgang mag je vervolgens meenemen naar de volledige game.

Pre-order met korting

Voor iedereen die het nu al zeker weet heeft Square Enix een actie opgetuigd. Je krijgt namelijk 20% korting als je de game vóór 27 april alvast vooruitbesteld in de PlayStation Store voor PlayStation 4 en PlayStation 5. Steam spelers kunnen de game ook met 20% korting aanschaffen tot 11 mei 2023.

Live A Live is nu al speelbaar op Nintendo Switch (Metacritic score 81). Vanaf 27 april ook verkrijgbaar op PlayStation 4, PlayStation 5 en PC via Steam. Speel de demo vanaf 30 maart 18:00 op PlayStation én Steam.