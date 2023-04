“Sony werkt aan een PlayStation 5 Remote Play handheld”

Sony zou werken aan een nieuwe handheld! Maar wacht heel eventjes voordat je in vreugde uitbarst, want het zou gaan om een handheld die specifiek gemaakt is voor Remote Play met de PlayStation 5. Het design zou sprekend lijken op een DualSense controller met een 8 inch LCD scherm in het midden.

De eerste Always Online van Sony zou je het dus kunnen noemen. Een actieve internetverbinding zou ten allen tijden nodig zijn om de nieuwe handheld te kunnen gebruiken. Ook wel logisch gezien het specifiek ontwikkeld is voor Remote Play. Verbonden met je PlayStation 5 zou de handheld, met codenaam ‘Q-Lite’, tot 60FPS in 1080P kunnen streamen naar je handheld console.

Het bericht komt van Insider Gaming. Het platform van Tom Henderson. Volgens Henderson bevindt de console zich op dit moment nog in een QA fase. De handheld zou nog vóór de eerder genoemde PlayStation 5 Pro moeten verschijnen, maar pas ná de losse disc-drive voor de Digitale PlayStation 5 console. De console zou deel uitmaken van Sony’s zogenoemde PlayStation 5 Phase 2. Dit zou de fase zijn waarin ze zich volledig gaan focussen op de PS5 en de ondersteuning voor PS4 gaan minderen door bijvoorbeeld geen First Party games meer uit te brengen voor de inmiddels bijna 10 jaar oude console.

De Q-Lite zou net als de Dualsense haptische feedback en adaptieve triggers bevatten. Verder uiteraard een 8 inch LCD scherm in het midden, een volumeknop, speakers voor audio en een poort om je koptelefoon er op aan te sluiten.

Er zijn nog geen beelden van de handheld vrijgegeven en het kan heel goed zijn dat het een en ander nog wordt aangepast tot de officiële onthulling. Tenzij het hele feestje vooraf al wordt afgeblazen, natuurlijk. Kijk jij er naar uit om in de toekomst vanaf het kleine kamertje je favoriete games te streamen naar de Remote Play Handheld?