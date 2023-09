Horizon Forbidden West Complete Edition komt begin 2024 naar PC

Horizon Forbidden West komt in een complete Edition naar PC in het begin van 2024. Voordat het zover is, verschijnt de Complete Edition eerst voor de PlayStation 5. Deze is vanaf 6 oktober al verkrijgbaar.

De Horizon Forbidden West Complete Edition bevat de base-game, maar ook de Burning Shores uitbreiding. Naast het volledige pakket bevat de bundel een aantal extraatjes zoals een digitale soundtrack, digitale artbook, de Horizon Zero Dawn Vol.1: The Sunhawk Digital Comic Book en in-game extra’s zoals outfits, wapens, resources en Photo Mode cosmetics. De bundel verschijnt met een adviesprijs van €59,99. Vanaf 6 oktober op PC en begin 2024 ook op PC via Steam en Epic Games. De PC versie wordt ontwikkeld door Nixxes Software.

Je kunt de game nu al op je Steam wishlist zetten.

Horizon Forbidden West pikt het verhaal op na Horizon Zero Dawn. Deze verscheen eerder al op de PC. Benieuwd wat wij van de game én uitbreiding vonden? Lees dan hier de review over Forbidden West en hier de review over Burning Shores.

Nog geen PC Specs

Het is nog niet bekend wat voor specificaties vereist en aanbevolen zijn voor de Horizon Forbidden West PC versie. Ook hebben Nixxes en Sony nog geen details onthuld over de PC features. Krijgt de game bijvoorbeeld Ultra-Wide monitor ondersteuning? dit wordt op een later moment bekend gemaakt.