Review: Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

Een gloednieuwe Hot Wheels game voor de PC, PlayStation, Xbox en Nintendo Switch. Het voelde bijna als gisteren sinds de release van de eerste game uit de serie. Hier waren wij zeer over te spreken. Daarom kan een review over het tweede deel niet uitblijven. De vraag blijft dan natuurlijk: Is deze beter dan de vorige?

Hot Wheels Unleashed verscheen na de zomer van 2021 en deze arcade racer was één van de grootse race-titel verrassingen. Een opmerkelijk gedetailleerde game met kleine speelgoedautootjes. De titel fungeerde als meer dan slechts een nostalgische trip en zorgde voor veel gereden centimeters over de meest krankzinnige racebanen waar je als kind enkel van kon dromen. En dan nu! Hot Wheels Unleashed 2 brengt ons verbeteringen op de eerste game op bijna ieder vlak, maar over het algemeen is het eigenlijk gewoon meer Hot Wheels. En dat is prima.

Met een verhaal dit keer

De campaign mode is uitgebreid in het tweede deel met meer racesoorten waaronder een type race waarin je van checkpoint naar checkpoint moet racen zonder racebaan. Je rijdt dus vrij rond in een woonkamer, keuken, tuin, arcadehal en noem maar op. Ongetwijfeld mijn favoriete nieuwkomer in de campaign mode. Verder keren de Time Attacks en versus races terug, maar zijn er verder ook Drift uitdagingen en uitschakel races, waarbij je je tegenstanders voor moet blijven om niet gediskwalificeerd te worden.

Een minder interessante nieuwkomer in het tweede deel zijn de boss-races. Dit zijn eigenlijk gewoon Time Attack races in een vermomming. Je moet binnen een aantal seconden een doelwit kapot rijden over een bestaande racebaan. Zodra je een doelwit hebt geraakt, reset de timer en moet je het volgende doelwit kapotrijden. Doe dit ongeveer 20 keer om de baas van deze baan te verslaan. Hier had Milestone toch wel iets meer creatief om kunnen gaan. Waarom hebben we een specifieke “beuk” knop als we geen Burnout-level achtige praktijken kunnen uithalen, terwijl deze boss-racen juist schreeuwen om deze feature te benutten.

Naar gevoel is de campaign dit keer iets langer dan het voorgaande deel en komt deze nu ook gepaard met een verhaal. Het verhaal wordt verteld door middel van een comic-boek achtige presentatie waarin een groep coureurs tot speelgoedformaat wordt getransformeerd om het kwaad uit te schakelen. Heel spannend is het verder niet, maar goed, in tegenstelling tot het eerste deel is het leuk om een soort van rode draad door de anders wat loshangende campaign races te volgen.

Meer Hot Wheels

En verder is Hot Wheels Unleashed 2 eigenlijk veel van hetzelfde, maar dan iets anders of iets beter. Laten we vooral beginnen met wat positief nieuws: Er zijn geen lootboxes meer! Wél zijn er Wheelspins vergelijkbaar met de Forza Horizon titels waarin je nieuwe autootjes, upgrades en geld kunt verdienen. Verder krijg je geld en upgradepunten van races en van een level-up gaan. Met geld koop je nieuwe autootjes in een winkel die per uur ververst wordt en met upgradepunten kan je auto’s aanpassen om ze sneller te maken of de besturing aan te passen. Een fijne toevoeging die mijn Audi R8 heeft omgetoverd tot een onverslaanbaar monster in zo goed als bijna iedere race.

De racebanen zelf lijken veel met die uit de vorige game, alhoewel er nu wat meer soorten gevaren zijn. Ook gevaren uit het vorige deel keren terug, zoals de spinnenwebben en de slangenbek. Enkele nieuwkomers zijn schakelende platformen, kisten die van beneden naar boven bewegen en een zwaaiende knots die je zonder pardon van de baan kan yeeten. Daarbij merkte ik trouwens ook op dat de nadelige gevolgen van zo’n hindernis veel groter is dan in het eerste deel. Geregeld ga je van de eerste plek ver naar achteren door pech te hebben met zo’n hindernis op de baan.

Ook kun je nu in Hot Wheels zelf springen. Dit heb je in sommige banen nodig omdat er plotseling een verhoging plaatsvindt. Ook dit kost je soms wat kostbare plekken in de race, alhoewel je dit na de eerste paar keer niet meer gebeurd omdat je snel genoeg de banen bijna volledig uit je hoofd kent. Naast het zelf kunnen springen, keren de boosts uiteraard terug, evenals de vooraf geplaatste boosts en opladers waar je overheen kunt rijden. Het lijkt gewoon echt heel veel op de eerste Hot Wheels Unleashed game.

Aanpassen en bouwen

Net als de voorgaande game kun je zelf je autootjes aanpassen met een likje verf en uiteraard zelf ook de meest waanzinnige banen bouwen. Ik vond het maken van racebanen en het aanpassen van autootjes in de eerste game best wel omslachtig. Helaas zijn deze systemen zover ik kon beoordelen volledig hetzelfde gebleven. Ik heb daarom niet te veel likken stoeien met de baan-creator en de livery editor, alhoewel ik wel hele toffe designs van andere spelers heb gedownload en heb toegepast op mijn eigen speelgoedautootjes.

Het bouwen van je eigen racebanen is wel iets uitgebreid ten opzichte van het eerste deel. Waar je in de campaign nieuwe soorten baanstukken tegenkomt, kun je deze natuurlijk ook zelf gebruiken in de baan-creator. De livery editor is volgens mij helemaal niet veranderd en beschikt zelfs over exact dezelfde stickers. Ik heb heel even getwijfeld om de Spider-Man auto die ik in deel 1 had gemaakt na te maken in een Spider-Man 2 jasje, maar al snel besloten dat ik er eigenlijk helemaal geen zin in had.

Verdict

Waar ik dan weer wél zin in had, was het racen in Hot Wheels. Net als de voorgaande game speelt deze game heerlijk en voelt het gewoon goed om te racen met de kleine autootjes en dit keer ook motoren. En daarmee is het meeste ook wel gezegd over Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged. Het is vooral veel van hetzelfde, maar dan iets beter en een beetje aangepast. Indien je je hebt vermaakt met het eerste deel, zal deel twee ongetwijfeld ook in de smaak vallen, maar als Hot Wheels Unleashed al geen succes voor jou was, zal Unleashed 2 – Turbocharged jou ook niet van mening doen veranderen.