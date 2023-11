Forza Motorsport voegt legendarisch circuit toe

Forza Motorsport heeft al een dikke maand aan race plezier achter de rug. Nu is het tijd voor wat aanpassingen én komt er een legendarisch circuit bij.

Vorige maand hebben we al een sneak peek gekregen van Update 2 van Forza Motorsport. Van verbeteringen qua gameplay zoals performance maar ook algemene fixes tot het uitbreiden van auto’s en zelfs één nieuw circuit. Bekijk de hele sneak peek hier beneden!

Het legendarische circuit van Yas Marina wordt namelijk toegevoegd aan de catalogus. Met maar liefst 4 nieuwe layouts om te masteren, kun jij je tegenstanders uitdagen in de verschillende auto klassementen.

Verder komen er 4 nieuwe auto’s bij voor Car Pass houders en tot wel 10 nieuwe auto’s voor iedereen. Twee daarvan zijn gratis te krijgen als reward door in de Carriëre Modus de Prestige Tour óf de Italian Open Tour te winnen.

Uiteraard hebben wij de reboot van deze Forza titel vorige maand uitgebreid bekeken. Zo hebben wij een preview én een review mogen doen van deze sim-cade racer, kijk snel wat wij ervan vonden!

Deze game in de Forza series is totaal anders dan de Horizon games. Voor de niet-bekenden is dit een echte sim-cade, dit houdt in dat het veel weg heeft van een echte simulator maar ook nog arcade-ish features bevat.

Voor de hele waslijst aan patch notes, kun je naar de officiële pagina gaan!

Forza Motorsport is op 10 oktober 2023 uitgekomen voor Xbox Series S|X en PC via Xbox Play Anywhere.