F1 23 dit weekend gratis te spelen

Deze week is een ‘speciale’ week voor Formule 1 fans, na jarenlang absent geweest te zijn in Las Vegas zijn ze terug. Om dit te vieren is F1 23 dit weekend gratis!

Een weekend gratis F1 23 spelen is niet mis, vooral dat men het nieuwe stratencircuit van Las Vegas zelf kan rijden! Rij de snelste tijden in jouw favoriete bolide én team in F1 23. Check ook onze review!

Laten we een kijkje nemen naar het circuit, samen met de enige echte Honey Badger!

Iedereen mag deelnemen!

Dé officiële racegame van F1 zal gratis speelbaar zijn op alle platforms, dus ook last-gen. Om spelers aan te moedigen om komend weekend te spelen, is Double XP van toepassing samen met extra beloningen!

Nieuwe spelers kunnen tevens in het gratis weekend de game kopen tegen een scherpe prijs. Zo kun je zelfs na het gratis weekend door blijven scheuren.

Gamers die de game al in bezit hebben kunnen van 14 november deelnemen aan speciale in-game events. Zo is er weer een “Pro Challenge” deze week die natuurlijk Las Vegas in de spotlight stelt. Ook zal er een nieuwe in-game “Scenario” zijn met Lewis Hamilton.

F1 23 zal gratis te spelen zijn op alle platformen vanaf 16 november t/m 20 november.