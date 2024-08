ZoMMOr: Lord of the Rings Online krijgt 64-bit

We hebben niet voor niets de zomer van MMO’s nu in het leven geroepen. Want, wat als ik je vertelde dat er weer leven wordt geroepen in een oude bekende game? Geen Tamriel, Tyria of Azeroth, nee, we gaan naar Middle Earth dit maal. Lord of The Rings Online lijkt de stap voor een comeback te wagen met een aantal bijzondere keuzes. Let op he, daar gaan we…

Lord of the Rings Online (LOTRO) is een MMORPG die afstamt uit het jaar 2007. Dit was één van die golden games die roleplaying liefhebbers maar al te graag in hun bibliotheek hadden. De game hanteerde, net als World of Warcraft, een maandelijks kostenplaatje voor de spelers. Maar, dat hield niemand tegen, want dit zorgde ervoor dat de game een aantal jaren een sterke basis kon leggen qua content en hierop goed uit kon breiden. De game kon daardoor in 2010 al de keuze maken om free-to-play te gaan en deed dit zonder enige pay-to-win elementen. Klinkt heerlijk, toch? Dat was het ook! De game had nog steeds een gezonde player base, niet eentje om over naar huis te schrijven, maar gezond genoeg voor de developers om de game overeind te houden. Maar, de ontwikkelaars zijn al een tijdje aan het teasen over een terugkeer van de MMO. Waar spelers de laatste jaren tegenaan liepen, is vooral dat de servers 32-bit waren. Dit zorgde voor veel lag wanneer je de game speelt. Dat probleem lijken ze nu op te lossen met een wel heel speciale lancering!

Veil of The Nine

Deze grote update brengt de ideeën van WoW: Classic samen met server upgrades. Om te beginnen met de 2 servers die erbij komen, Angmar en Mordor. Deze ‘Legendary Worlds’ bieden de speciale Veil of The Nine challenge. Maar, ze zijn ook 64-bit! En alsof dat niet genoeg is, is Mordor de allereerste Europese servers. Dat betekend: Geen lag meer voor ons. In die servers is het de bedoeling dat je volledig opnieuw met de game begint en het verhaal, de wereld en de personages weer kan beleven alsof je in 2007 beland bent. Angmar en Mordor zullen beginnen bij de basics, de content die op launch online stond. Met de tijd zal er steeds meer content uit gaan komen. Dit willen ze uiteindelijk helemaal bijbeunen tot waar de andere servers nu zijn in de storyline.

”The Veil of the Nine event heralds the arrival of the Nazgul – Sauron’s most feared servants – who may appear across the world during your adventures as they search for the Ring-bearer, posing a terrible threat to any unlucky enough to cross their paths.”

Buiten het herleven van oude content zonder lag kan je nu dus ook speciale challenges voltooien, nieuwe beloningen vrijspelen en een extra uitdaging in je game brengen. De level cap zal beginnen op 50 en PvMP is niet beschikbaar in de nieuwe servers. Alle andere vragen die je misschien hebt, worden hier beantwoord. Wat het grootste voordeel is van deze Legendary Servers, tegenover het ‘Classic’ idee, is dat alle quality of life veranderingen die de game door de jaren gezien heeft, gewoon aanwezig zullen zijn. Op die manier voelt het meer alsof je een definitieve versie van de game zal spelen en niet een volledige rollback naar 2007. En het mooiste van alles is dat je Angmar en Mordor vanaf vandaag kan betreden! Naast dit alles is er natuurlijk ook een beloning voor het verslaan van de Wraiths. Zo kan je Tattered Shadows verzamelen voor toffe items, een Morgul Coin verdienen en een nieuwe titel verkrijgen. Met de currency kan je cosmetic items, pets en meer verdienen!

Ga jij Lord of the Rings online weer oppakken na het lezen van dit nieuws? Laat het ons zeker weten! Heb jij deze oude MMO’s nog op jouw netvlies staan?