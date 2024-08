Review: Medion Erazer Recon P20

Medion is een merk dat rekening houdt met klanten uit meerdere segmenten. Het is een brand dat alles aanbiedt voor de high-end gebruiker, maar even veel voor de budget gamer. Waar we eerder al kijken naar de Erazer Major X20, een sterke gaming laptop, kijken we nu naar de Erazer Recon P20. De Recon P20 is een subtiele PC die zowel betaalbaar als ‘clean’ is. Maar, hoe doet de PC het in onze testen? Check ’t hier!

De Erazer Recon P20 is een gaming computer vanuit het merk Medion. Dit merk stond vroeger bekend als hét budget merk voor gamers. Dat imago wilt Medion ook zeer zeker niet loslaten en daar is de P20 het voorbeeld van. Deze onopvallende kast brengt medium end gaming naar iedereen die op zoek is naar een budget gaming PC, of misschien zijn of haar allereerste gaming PC. Wat direct opviel bij het uit de doos halen van de P20 is hoe klein het kastje is. Vergelijk dit met mijn eigen mid tower en ik was al direct onder de indruk. De naam ‘Recon’ past ook goed bij de kast. Buiten het short king formaat, is het design enorm clean. Het is een simpele zwarte kast met een blauw led logo en een brushed aluminium voorkant. Ik denk dat dit goed kan passen in een set-up die minimalistisch en schoon moet ogen. Kijk ik naar mijn eigen persoonlijke smaak, dan ben ik geen fan van de zijkanten van de kast, die ogen wat mij betreft iets te oudbollig. Maar, dat is uiteraard een kwestie van smaak. Aan de zijkant, richting de achterzijde, zitten 2 klemmen. Klik die los en geniet van een lekker pop-geluidje waarna jij makkelijk de kast open kan schuiven om de onderdelen te zien.

I/O & Hardware

Wanneer je de kast open maakt, tref je de daadwerkelijke build aan. Wat ook hier direct opvalt, is dat het op ieder front een budget PC is. Dat is niet slecht, de configuratie steekt goed in elkaar en is goed op elkaar afgestemd. Wat echter een dealbreaker kan zijn, is dat het moederbord maar 2 RAM slots heeft. Voor de meesten zal dit echter geen ramp zijn. Maar, dit heeft wel effect op hoe expandable de build daadwerkelijk is. De koeling ziet er uit alsof die doet wat ‘ie moet doen en dat kwam ook zo uit de testen. Verder is de kast vrij ‘leeg’ en is er weinig ruimte voor airflow. Voor de prijs die Medion vraagt is het echter een solide configuratie en kan je bijna niet klagen. De RTX4060 die in de kast zit om samen met de 14e gen I5 de boel te runnen is van het merk Zotac Gaming. Het gaat hier om de Solo fan variant, dus verwacht geen extreme koeling op je videokaart, iets dat effect kan hebben op hoe lang deze mee zal gaan. Zotac is echter een merk dat ondanks het lager segment goed uit de veren komt. De 14e generatie i5-14400F is een prima processor en zorgt er samen met de RTX4060 voor dat je makkelijk kan gamen in 1440p resolutie. Houdt er rekening mee dat deze serie aan processoren geen overclock mogelijkheid bevat.

Don’t judge a book by…

Alhoewel de Recon P20 volledig draait om het minimalisme, is dit niet te merken in de gaming performance. Wij hebben meerdere games getest op meerdere resoluties en waren enorm onder de indruk van de verborgen krachten in deze configuratie. De temperaturen bleven, ook na langere tijd, verrassend laag. Daarnaast konden wij de meeste games op een respectabele framerate spelen in zowel 1440p als zelfs 4K. Laten we een kijkje nemen naar de games die wij getest hebben. Alle games zijn getest met de hoogst instelbare grafische instellingen!

God of War Resolutie: 3840×2160

Gemiddelde FPS: n/a Resolutie: 2560×1440

Gemiddelde FPS: 78 Resolutie: 1920×1080

Gemiddelde FPS: 99 Doom (2016) Resolutie: 3840×2160

Gemiddelde FPS: 80 Resolutie: 2560×1440

Gemiddelde FPS: 180 Resolutie: 1920×1080

Gemiddelde FPS: 200+ Final Fantasy XV Resolutie: 3840×2160

Gemiddelde FPS: 46 Resolutie: 2560×1440

Gemiddelde FPS: 70 Resolutie: 1920×1080

Gemiddelde FPS: 100 Remnant 2 Resolutie: 3840×2160

Gemiddelde FPS: 38 Resolutie: 2560×1440

Gemiddelde FPS: 51 Resolutie: 1920×1080

Gemiddelde FPS: 86 Counter Strike 2 Resolutie: 3840×2160

Gemiddelde FPS: 90 Resolutie: 2560×1440

Gemiddelde FPS: 240 Resolutie: 1920×1080

Gemiddelde FPS: 300+

Verdict

De Medion Erazer Recon P20 is een prima gaming PC voor budget gamers en mensen die voor het eerst een gaming PC willen kopen. Alhoewel de P20 je enorm limiteert in het uitbreiden van de build op langere termijn, past zo goed als alles dat Medion gekozen heeft bij de prijs die ze vragen. Dit zorgt er wel voor dat ik de P20 af zal moeten raden voor degene die de uitbreidmogelijkheden enorm belangrijk vindt. De Medion Erazer Recon P20 is verkrijgbaar voor rond de 1100 Euro!