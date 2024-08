Fortnite Battle Pass items komen ook naar de shop

Aantal bekeken: 194

Het tijdperk van exclusieve Fortnite Battle Pass items is voorbij. Althans, de kans dat Battle Pass items in de toekomst ook verkrijgbaar worden in de in-game shop, is groot. Als je de Battle Pass hebt gemist, moet je er wel eventes op kunnen wachten.

Epic Games heeft onlangs bekend gemaakt dat voor toekomstige Fortnite Battle Pass uitgaves geldt dat de kostuumpjes en andere voorwerpen die je kunt vrijspelen niet meer exclusief zijn voor die Battle Pass. Epic Games laat weten dat voorwerpen uit een bepaalde Battle Pass na afloop ook kunnen worden aangeboden via de in-game winkel. Dat kan wel pas 18 maanden na die betreffende Battle Pass is afgelopen. Een skin die je dus net misloopt, kan anderhalf jaar nadat die Battle Pass is gestopt, in de in-game winkel verschijnen.

Het is hierbij geen garantie dat zoiets gebeurd, maar slechts een kans op. Epic beoordeelt nog steeds zelf welke skins worden aangeboden via de in-game shop, Ze willen hiermee in iedergeval zorgen dat spelers die later instappen of een bepaald seizoen hebben gemist, na afloop ook hun favoriete skins kunnen bemachtigen. Dit geldt ook voor skins uit andere IP’s zoals de vele Marvel skins.

Een skin kan meerdere keren terugkeren naar de in-game winkel en kan iedere keer een andere alt-style bevatten die oorspronkelijk in de Battle Pass heeft gezeten. Daarnaast zal Epic er op letten om op voorhand aan te kondigen als ze weten dat een bepaalde Battle Pass skin niet in de toekomst in de shop verschijnt, voor waarschijnlijk licentiegerelateerde redenen.

Meer weten? Lees hier het hele bericht met een aantal antwoorden op verwachte vragen.

Heb jij wel eens een skin gemist in de Fortnite Battle Pass? Welke wil jij graag kopen in de store?