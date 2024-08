Er komt een Dragon Ball MOBA naar PC en Mobile

Er komt een Dragon Ball MOBA uit met op dit moment nog de naam Dragon Ball Project: Multi. Een 4 tegen 4 online Battle Arena met jouw favoriete personages uit de Japanse mangareeks. De eerste Beta test begint al op 20 augustus, maar nog niet voor de Benelux.

Dragon Ball Project: Multi is een Dragon Ball MOBA, vergelijkbaar met Pokémon Unite. De game komt uit op Steam, maar ook smartphone apparaten met iOS en Android. De eerste regionale Beta test begint al over twee weken, maar nog niet voor de Benelux. Waarschijnlijk kan je de game wel al downloaden om via bijvoorbeeld Duitsland mee te spelen. De eerste test vindt plaats in Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan, Zuid Korea, Taiwan, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Beta start op 19 augustus 2024 en eindigt op 2 september 2024. Duitsland en Zuid Korea kunnen voor nu enkel mee spelen via iOS en Android.

Dragon Ball MOBA?

Er is verder weinig bekend over de MOBA. We hebben al een asymmetrische Dragon Ball multiplayer game mogen ontvangen, maar dit is de eerste team-georiënteerde Dragon Ball fighter game.

Voor nu weten we het volgende:

4 tegen 4

Ieder personage heeft unieke krachten en een eigen rol Damage rol, Tank rol en Support rol

Customization skins, animaties, finishers



Welke personages er allemaal speelbaar zijn vanaf de release of tijdens de Beta is nog niet bekend. De lijst met personages groeit in dit soort games vanaf de lancering, maar in de getoonde beelden zien we in ieder geval bekende figuren. Zo zien we Goku, Vegeta, Trunks, Buu, Shin, Krillin, Picollo, Bulma en Gohan. Door de daadwerkelijke Dragon Ball te claimen, win je een gevecht. De typische MOBA elementen keren terug waaronder krachtige vijanden die je moet verslaan in teamverband voor tijdelijke krachten en meer.

Is dit de game waar jij op zat te wachten? Ga je het proberen, of kijk je toch net iets meer uit naar Sparking! Zero?