Dragon Age: The Veilguard – Releasedate wordt morgen onthuld!

Het lange wachten voor Dragon Age fans is bijna voorbij. Na maanden van teasers, opbouwende spanning en speculatie, is BioWare eindelijk klaar om het releasedatum voor de nieuwste game in de geliefde Dragon Age-franchise, Dragon Age: The Veilguard, aan te kondigen.

Op woensdag 14 augustus kondigde BioWare via hun sociale mediakanalen aan dat de officiële releasedatum van Dragon Age: The Veilguard op donderdag 15 augustus bekendgemaakt zal worden. Deze aankondiging heeft de opwinding onder de fans van de serie en yours truly aangewakkerd, vooral na een reeks hints en onthullingen die de studio de afgelopen maanden heeft gedeeld.

Een nieuwe trailer?

Samen met de aankondiging van de releasedatum zal BioWare ook een nieuwe trailer lanceren, die op donderdag om 18:00 uur Nederlandse tijd live gaat. Bioware liet weten dat deze trailer een belangrijk moment zal zijn voor fans en dat er de komende weken nog meer onthullingen zullen volgen. In een verklaring liet BioWare weten: “We zijn enthousiast om dit moment met onze fans te delen dat er een releasedatum trailer aankomt, en in de komende weken zullen we ook gevechts gameplay op hoog latere levels, companion week, en meer onthullingen hebben.”

The release date for #DragonAge: The Veilguard will be revealed TOMORROW! We’re excited to share this moment with our fans with a release date trailer, and in the coming weeks we’ll also have high-level warrior combat gameplay, Companions Week, and more. 💜 Tune in to our… pic.twitter.com/Djft37NIh5 — Dragon Age (@dragonage) August 14, 2024

Deze post op X suggereert dat we een eerste echte blik zullen krijgen op hoe de combat in Dragon Age: The Veilguard werkt op hogere levels. Het idee van een “Companions Week” doet vermoeden dat we ook meer te weten zullen komen over de companions die spelers in de game zullen bijstaan. In eerdere titels in de serie hebben deze personages vaak complexe achtergronden en eigen motivaties, en het is zeer interessant om te zien hoe BioWare deze traditie zal voortzetten in Dragon Age: The Veilguard. De trailer is morgen hier te bekijken:

Het lange wachten is bijna voorbij

De aankondiging van de releasedatum komt op een moment dat de hype voor Dragon Age: The Veilguard op een hoogtepunt is. Veel fans hopen dat The Veilguard terugkeert naar de wortels van de serie, met een diepgaande verhaallijn, ingewikkelde morele keuzes, en uitgebreide world building die Dragon Age zo geliefd heeft gemaakt.

Wat is al bekend?

Hoewel veel details over The Veilguard nog geheim worden gehouden, is al bevestigd dat de game plaatsvindt in het verre Tevinter, een rijk dat voor het eerst werd geïntroduceerd in eerdere Dragon Age titels. Je zult in dit deel de snode plannen van Solas een oude bekende moeten stoppen.

Bovendien is bekendgemaakt dat er meer favoriete personages uit eerdere games zullen terugkeren, waaronder je eigen Inquisiteur uit het vorige deel alsook Lace Harding en Varric Tethras. Wil je meer weten? Dan kun je meer informatie vinden in onze in-depth look over de gameplay trailer en een Q&A met de devs!

De Toekomst Van Dragon Age

Met de aankondiging van de releasedatum lijkt het erop dat Dragon Age: The Veilguard dat de game toch echt dit jaar uit zal komen, tot dusver stond de release window nog op Fall 2024. BioWare heeft eerder laten weten dat ze grote plannen hebben voor de Dragon Age-serie, en The Veilguard zou wel eens een voorbode kunnen zijn van wat er nog meer in het verschiet ligt.

Voor nu zitten we gespannen af te wachten op donderdag 15 augustus 18:00, wanneer de trailer en de releasedatum eindelijk onthuld zullen worden. Je kunt er zeker van zijn dat we deze informatie direct met je delen!