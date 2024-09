Review: Erazer Wizard P20

Wie af en toe onze hardware sectie bekijkt weet ondertussen dat we niet vies zijn van Erazer’s line-up. Gaming on a budget is een groot goed. Zeker in deze economie. Het is dan ook fijn om te weten dat er minimaal één fabrikant onze back heeft en dat is Erazer. Vandaag nemen we een kijkje naar de Erazer Wizard P20 gaming muis in combinatie met de Templar X20 muismat. Of moet ik zeggen, deskmat?

Erazer is ondertussen een welbekend merk in het gaming landschap. Van PC’s en laptops tot muizen, toetsenborden en headsets. Wij hebben in het verleden al enkele producten van deze fabrikant mogen testen en dit keer kijken we naar een gloednieuwe muis die sinds deze maand verkrijgbaar is. De muis werd tijdens Gamescom 2024 aangekondigd. Om de muis zo goed als mogelijk te kunnen testen, hebben we dit op een gloednieuwe deskmat gedaan, ok van Erazer, de Templar X20. Een vrij grote deskmat met een formaat van 90 bij 40 cm die toch wel enorm fijn en van hoog kwaliteit aanvoelt.

Erazer Wizard P20

Laten we beginnen bij de muis. Deze bedrade gaming muis ligt heel lekker in de hand, is vrij licht en heeft een aantal aanpasbare knopjes. De grip van de muis is niets wat je nog nooit eerder hebt gezien, het is een typische gaming muis met RGB en heeft onder je duim een soort spoiler waar je je duim op kunt laten rusten. Net boven je duim zitten twee knopjes: G3 en G4. Deze knoppen zijn standaard ingesteld als terug en vooruit, handig bij het browsen, maar de knoppen zijn handmatig aan te passen via de software te downloaden via de Erazer website. Dat geldt net zo goed voor de twee knopjes aan de zijkant van je wijsvinger, G1 en G2. Tot slot zit er een DPI plus- en minschakelaar net onder het scrolwieltje. De DPI is volledig zelf in te stellen via de software met 7 stappen tussen de 500 en 16.000. Je krijgt een kleine indicatie van je DPI-stand door de kleur van de lampjes in je scrolwiel. Deze veranderd namelijk als je naar een andere DPI setting gaat. Zo kan je een beetje muscle memory kweken door te onthouden dat rood hoort bij de DPI die je gebruikt tijdens Counter Strike en blauw tijdens het spelen van Rainbow Six Siege, bijvoorbeeld.

Alhoewel er 4 genummerde knopjes op de muis zitten, zijn alle knoppen op de muis in te stellen naar wens, al lijkt het me onwaarschijnlijk dat je de linker klik en rechterklik ooit zou aanpassen. DPI zou enigszins kunnen, als je zo goed als nauwelijks wisselt. Je kan vrij veel aanpassen via de software dus, en zo ook de RGB van logo’tje op de muis op de plek waar je je handpalm laat rusten. Je kunt hier kiezen uit een constante kleur, regenboog, wave en ga zo maar even door. Het zijn je bekende RGB profielen. Dat geldt overigens alleen voor het logo. De RGB in je scrolwiel is dus afhankelijk van je DPI-stand. Deze kleur is niet zelf aan te passen en reageert ook niet mee met het RGB-profiel. Zonder third-party software is er ook geen manier om de RGB van de muis te laten samenwerken met andere randapparatuur dat niet van Erazer is. Of het samenwerkt met andere Erazer randapparatuur hebben we niet kunnen testen.

Gaming performance

Op dit gebied scoort de Erazer Wizard P20 heel prima. Deze muis is lekker accuraat, mede mogelijk gemaakt door de Pixart PMW 3398-sensor in de muis. Ook dankzij de programmeerbare knoppen heb jij in ieder geval 4 super belangrijke knoppen óf macro’s, in te stellen via de software, direct bij de hand. Ik bedoel echt letterlijk, bij de hand. In de verschillende games die we er mee hebben getest hebben we geen issues gehad en moeten we toch onze eigen skills de schuld geven en kunnen we het niet afschuiven op de muis. De muis vloeit ook lekker over de muismat en is nagenoeg geruisloos over het stof van de muismat. Ik heb ook even andere muizen getest en deze maken iets meer schuifgeluid dan deze Erazer.

Je hebt het software programmatje dat bij de muis hoort eigenlijk niet nodig om gelijk een goede ervaring te hebben met de muis. Je kunt ‘m gemakkelijk gebruiken als een Plug and Play muis, maar let er wel op dat de software de ervaring sterk verbeterd. Zo lijken de DPI profielen ook meer verfijnd met de software. Dat merk je bijvoorbeeld als je de PC opstart en de software van de muis gestart wordt. Dan hapert de muis voor een paar seconden tijdens het bewegen van de cursor. Verder niet heel storend, want zolang de software op de achtergrond draait blijft de performance stabiel.

Erazer Templar X20

Deze deskmat borduurt verder op het vrij simpele ontwerp van de muis. Het is een blauwe deskmat, met rechtsboven het tekstuele logo van Erazer en in het midden van de mat het logo van het gaming merk. De deskmat is groot en bedoeld om zowel je muis, als toetsenbord op te laten rusten. Het is een vrij glad oppervlak, maar niet te glad genoeg om per ongeluk uit te schieten. Er is voldoende grip. Het heeft een vrij simplistisch ontwerp, waardoor deze gemakkelijk in je set-up past. De randen van de deskmat zijn netjes gestikt, waardoor de bovenlaag, met name de zijkanten niet loslaat of gaat rafelen. De mat is met een vochtig doekje ook gemakkelijk schoon te maken, mocht je een “ongelukje” hebben achter je bureau.

Verdict

De Erazer Wizard P20 gaming muis, gecombineerd met de Erazer Templar X20 zorgt voor een hele fijne gameplay ervaring op PC. Het is een simpele muis met weinig extra’s, maar doet net genoeg voor de minimalistische gamer die net iets meer vrijheid wilt. Op de basis scoort deze muis dan ook gewoon heel goed en kan je echt niet misgaan als je deze muis aankoopt voor een adviesprijs van €39,99! De software doet wat het moet doen, al oogt en voelt deze alsof het gemaakt is voor Windows XP. Het is één van de eerste keren waarbij ik niet gevoel heb dat ik water bij de wijn moet doen om op een budget te kunnen gamen. Wat dat betreft dingt deze gaming muis mooi mee met soortgelijke muizen in hogere prijsklassen. Erazer bewijst dus maar weer dat het ook een stuk goedkoper kan.