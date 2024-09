Review: Disney Epic Mickey Rebrushed

Er zijn maar weinig personen in de wereld die niet het woord Disney kennen. De grote mascotte van dit bedrijf is natuurlijk Mickey Mouse. Wanneer je dus een remake mag maken voor dit karakter geeft dit hoge verwachtingen. Dat is precies het geval bij Disney Epic Mickey Rebrushed, en in deze review gaan wij kijken of ze deze verwachtingen waar maken!

Tijdens Gamescom 2024 mochten wij al wat mensen interviewen achter deze game en wat het voor hun betekent om met een iconisch karakter als Mickey Mouse aan de slag te gaan. Ook hebben wij een preview al online gezet over de game. Maar in de review mocht ik eindelijk zelf aan de slag met de muis van Disney in deze remake van de Wii game uit 2010. In dit artikel gaan we kijken of het nieuwe likje verf een betere ervaring geeft!

Disney Epic Mickey Rebrushed review

We zitten natuurlijk deze generatie best in de tijd van remakes en remasters. Sommige games voegen ook echt wat toe en bij andere games vraag jij je soms af of dit wel nodig was. Disney Epic Mickey Rebrushed is gemaakt door de mensen van Purple Lamp en volledig vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd. Er zijn hiernaast nog wat extra dingen toegevoegd om de game meer naar het heden te brengen.

Verhaal

In deze 3D platform game speel jij met Mickey Mouse in een omgeving genaamd ‘Wasteland’, in deze omgeving zitten veel Disney-karakters die vergeten zijn door de jaren heen. Het is aan jou en jouw toverstaf om het verhaal te scheppen en keuzes te maken over de inwoners van Wasteland. Een karakter uit de Wasteland is Oswald, Walt Disney’s eerste karakter ooit!

Het verhaal is, net als het origineel, gewoon goed in elkaar gezet. Je leert karakters kennen in de wereld en veel blijven ook bij je. Het is ook leuk om missies uit te voeren voor deze karakters om zo beloningen te krijgen in het spel. Door het systeem van keuzes maken kun je zelfs meerdere keren het spel opnieuw spelen om te zien wat er gebeurt als je toch anders had gekozen.

Gameplay

Tijdens onze Gamescom presentatie is hier veel over gezegd. De gameplay is enorm getweakt om deze naar de modernere tijden te brengen. Toen ik dus zelf eindelijk aan de slag kon met het spel was dit vooral waar mijn nieuwsgierigheid bij lag. Het rennen en richten van Mickey werkt allemaal goed met de controller, waar je vroeger natuurlijk de Wii remote nodig had.

Kleine tweaks

het venijn zit hem echter in de kleinere tweaks van het spel. In het origineel kon je namelijk niet rennen en ontwijken. Iets dat nu eigenlijk bijna niet meer weg te denken is bij platforming games. Dit is dan nu ook toegevoegd in het spel en geeft het allemaal net dat beetje meer. Het speelt allemaal erg vloeiend en fijn!

Oud en vertrouwd, maar

Wanneer je het spel speelt voel je eigenlijk hetzelfde als in het origineel. Het is allemaal erg vertrouwd opgezet. Toch is dit niet helemaal het geval. Er zijn ontzettend veel puzzels en gebieden toegevoegd waar je in het origineel helemaal niet kon komen. Het is net dat stuk meer wat de developers hebben gedaan om de remake het ook waard te maken voor mensen die het origineel al zo vaak hebben gespeeld.

Als ik naar mijn eigen playthrough kijk dan was de wisseling tussen de cinema levels en de 3D platforming levels enorm fijn. Disney Epic Mickey Rebrushed weet eigenlijk een goeie balans te vinden van net niet te veel van hetzelfde steeds doen. In de cinema levels ga je dus van 3D naar 2D. Het fijne hier in is ook dat als je eenmaal een keer door dit 2D level bent gedaan, je voor tien tickets (in-game currency) terug kan naar de hub. Dit scheelt enorm veel tijd!

Grafisch

Wanneer je een remake speelt van een oude game is het natuurlijk altijd interessant om even te kijken hoe het eruit ziet. Vooral als je bedenkt dat het origineel op de Wii is uitgekomen. Tijdens het interview vertelde de mensen van Purple Lamp ons dat elk asset in het spel opnieuw is gemaakt. Ook is er veel samengewerkt met de originele makers (Warren Spector en Rolf Mohr) om de visie van het origineel niet verloren te laten gaan.

Het resultaat mag er wezen. Disney Epic Mickey Rebrushed is in 4k te spelen en op 60fps. Het spel ziet er enorm goed uit en voelt erg levendig aan. Ook zijn alle cutscenes opnieuw aangepast naar 4k.

Niet alles was goed

Waar deze game toch enorm veel positieve punten heeft, is het helaas niet helemaal perfect. Zelf miste ik toch wel enorm stemmen! Voice-acting had zeker niet misstaan in een game als dit en zeker niet wanneer de game zoveel moeite doet om net dat stapje harder te lopen als dat Disney Epic Mickey Rebrushed doet.

Een ander punt dat opviel was dat puzzels gelukkig een indicator hadden wanneer je er niet uit kwam. Dit zien we tegenwoordig steeds meer in games tevoorschijn komen en vind ik een enorm goeie toevoeging. Probleem is alleen dat soms deze indicator mij alsnog niet heel erg veel verder hielpen. Het wees dan op een deur die nog dicht zat omdat ik nog een missie moest doen. Je moet dus alsnog erg goed lezen wat je moet doen in het spel!

Verdict

Het is geen makkelijke taak welk Purple Lamp en THQ Nordic op zich heeft genomen om een spel als deze opnieuw te maken. Maar na het volledig uitspelen van de game kun je makkelijk stellen dat zij hierin geslaagd zijn. Er zijn kleine puntjes van kritiek aan te merken welk het niet perfect maakt, maar het doet eigenlijk nooit iets fout. Disney Epic Mickey Rebrushed was een plezier om te spelen en wij hopen dat jij hem ook een kans gaat geven op 24 september. Disney Epic Mickey Rebrushed verschijnt voor alle nagenoeg alle consoles uit deze generatie en de pc. Dus neem die kwast in de hand en ga verven!