Dragon Age: The Veilguard gameplay trailer bij State of Play

Het is natuurlijk niet zo gek dat je in een game met de naam Dragon Age ook tegen draken kan vechten, en dat is precies wat we te zien kregen tijdens de State of Play gisternacht.

Dragon Age: The Veilguard en de franchise in zijn algeheel staat bekend om zijn vele draken. Maar nieuw is een draak die is geïnfecteerd door de Blight. Tijdens de laatste gameplay trailer zien we de squad het gevecht aangaan met deze Blighted Dragon in een nogal grauwe omgeving bij een Grey Warden camp in de Hossberg Wetlands.

Story en combat

Deze trailer focust zich vooral op de storytelling die je tegen kan komen in Dragon Age: The Veilguard. We zien de player character Rook, de Qunari companion Taash en Lucanis samen met The Grey Wardens het gevecht aan gaan. Dit gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Hierbij zien we meer van de Mage cameplay waar je een verschillende spells de kant van de draak op kant sturen, je bent zeer nimble en hebt een eigen schild inclusief 3 spells. Ook zien we dat je op elk moment de game kan pauzeren om je companions een aanval te laten uitvoeren. Allemaal niets nieuws als je de game hebt gevolgd, maar het ziet er goed uit, al zeg ik het zelf. Uiteindelijk loopt het verhaal over tegen een andere entiteit wat wel eens een van de ontsnapte Elven Gods kan zijn.

Nog meer Dragon Age: The Veilguard info?

Dragon Age: The Veilguard is een game waar we op onze redactie erg naar uit kijken, verwacht daarom veel coverage. Wil je nu al meer weten? Dan kun je meer informatie vinden in onze in-depth look over de gameplay trailer en een Q&A met de devs! Of natuurlijk de official release date trailer!

De game verschijnt 31 Oktober voor PC, PS5, Xbox Series X|S

