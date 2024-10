Jagex werkt aan RuneScape Survival Game

Jagex, de makers van RuneScape en Old School RuneScape werkt aan een nieuwe game binnen het RuneScape universum. Het is een Unreal Engine 5 RuneScape Survival Game die op enig moment getest gaat worden door spelers en daar kan jij aan mee doen.

Een game reeks die wordt gevormd door de input van spelers. Dat is wat RuneScape en vooral Old School RuneScape vandaag de dag zo goed maken. Jagex luistert enorm goed naar hun spelers en als ze een grote fout maken, bedenken spelers vaak een gepaste manier om dit op te lossen. Zo is Old School RuneScape ontstaan na de keuze om RuneScape te moderniseren met een hele nieuwe manier van combat. Op deze manier wilt Jagex ook hun hele nieuwe game vormgeven. Het betrekken van spelers wordt een groot onderdeel van hun nieuwe survival game die ze aan het bouwen zijn in Unreal Engine 5. De game speelt zich af in het grote universum van de MMORPG.

De aankondiging van de RuneScape Survival Game gebeurd op een ietwat bizarre manier waarbij je eigenlijk denkt dat het gaat om iets van phishing, maar toch lijkt het legit te zijn. Jagex heeft namelijk een bericht geplaatst op X/Twitter met daarin het volgende:

Jagex is developing a new Survival game set in the RuneScape universe, built in Unreal Engine 5. We know Jagex is at it’s best when we’re working with players, so we’re looking to recruit playtesters for our Closed Alpha. Sign up now to help shape the game:… — RuneScape (@RuneScape) October 15, 2024

Geen fancy plaatje, geen trailer, geen developer diary, maar gewoon een droge Tweet dat zegt: “Hey ja, we werken aan nieuwe game. Not a big deal, maar als je de Closed Alpha ooit op een dag wilt checken dan kan je je hier alvast aanmelden via het formulier.”

Oke, cool, Jagex. Dat gaan we doen. Om je op te geven voor die gesloten alpha test moet je een Discord ID en een Steam Account hebben. Ook moet je aangeven of je bekend bent met survival games en hoe lang geleden je voor het laatst RuneScape hebt gespeeld. Ga jij je opgeven voor deze RuneScape Surival Game?