Review: JBL Quantum 360 Wireless

JBL Quantum, de gaming tak van het bekende merk, is al enige tijd voor zijn plek aan het strijden tussen de gaming giganten zoals HyperX en Turtle Beach. Het zusterbedrijf van Harman staat bekend om hun geluid maar uitbreiding in de gaming wereld is nog niet waar het zijn moet, kan dit model verandering brengen?

Wie kent JBL nu niet, voornamelijk bekend van hun Bluetooth speakers voor binnen- en buitenshuis. Toch is JBL al enkele jaren aanwezig in de gaming wereld met hun Quantum lijn. Om deze lijn aan te sterken, breidt het bedrijf hun arsenaal uit met deze mid-tier gaming headset genaamd JBL Quantum 360 Wireless. Voor een prijs van €99,99 krijg je een aantal leuke functies terug zoals Bluetooth én 2,4 Ghz connectiviteit, JBL QuantumSURROUND mét headtracking, gesplitste audio kanalen voor je game en chatgeluid én mobiele telefoon support via hun app.

Zoals de naam het zegt is de headset volledig wireless en is het niet mogelijk om deze via een bedrade verbinding te gebruiken. Het is wel mogelijk om hem op te laden tijdens het gebruik, iets dat handig is en iets te vaak voorkomt bij deze headset. Wel kun je genieten van lossless audio bij het gebruik van deze headset.

Op je hoofd of om je nek

De headset is vrij simpel ingepakt en komt met een aantal accesoires. Een afneembare, flexibele microfoon, een kleine USB-transmitter en een USB-C kabel om je headset mee op te laden. Wat ook opvalt is dat de oorschelpen 90-graden gedraait zijn, wat ideaal uitkomt als je deze eventjes afdoet en om je nek laat rusten. Handig voor als je even snel de headset af moet zetten om een gesprek te voeren, want de headset heeft geen Ambient Mode om je omgeving te horen.

Deze JBL Quantum 360 Wireless is namelijk best “glad” in zijn design, qua uiterlijk heeft deze niet veel poespas waardoor je hem ook onderweg kunt gebruiken en niet opvalt in de menigte.

De afneembare microfoon is daarbij een extra pluspunt, deze kun je meenemen in je zak of rugtas en eruit whippen voor je gaming sessies met je vrienden in Discord on-the-go. De microfoon is niets heel speciaals en heeft geen “features” zoals ruisonderdrukking en klinkt eigenlijk een beetje als de standaard Xbox 360 Headset, niet slecht maar hoge kwaliteit is iets anders. Om deze in te pluggen, kun je hem gewoon insteken aan de onderkant van de linkeroorschelp dankzij zijn 3.5mm input jack. De aansluiting zit op een bepaalde manier waardoor je de microfoon ook niet per ongeluk op een verkeerde manier kan aansluiten.

Verbind je de headset met je mobiele telefoon via Bluetooth, dan is het een aanrader om in de Apple App Store of Google Play Store de JBL Headphones app te downloaden. Via deze app unlock je namelijk een aantal features en wordt het mogelijk gemaakt om een aantal settings van de headset aan te passen. In de app zie je voornamelijk de simpele dingen zoals je batterij niveau, je huidige game/chat balans en een EQ die in te stellen is, maar zul je ook features zien zoals Sidetone (de manier om jezelf te horen wanneer je de microfoon gebruikt in een call) en een optie om bepaalde knoppen te veranderen met wat ze doen. Helaas heeft de headset geen onboard memory

De JBL Quantum 360 Wireless zit prima op je hoofd en heeft een licht tot gemiddeld gewicht van 255g. Volledig van kunststof gemaakt met een glimmend uiterlijk waar helaas snel vingerafdrukken op te zien zijn, ook is het niet echt een sterk materiaal waardoor je gebruikerskrasjes al snel zult zien. Lange sessies met deze headset zijn echter geen probleem. Dankzij de oorschelpen en de kussens die erop zitten, blijven je oren in hun natuurlijke positie. De oorkussens, die stijf en tamelijk hoog zijn, zorgen ervoor dat er genoeg ruimte zit tussen je oren en het onderliggende frame waar de 40mm drivers achter zitten. Hierdoor blijven je oren hun natuurlijke positie behouden waardoor je geen pijn of oncomfortabele momenten meemaakt.

Maak je veel gebruik van deze headset, dan is het qua batterij duur misschien niet een van de beste en zul je snel gebruik moeten maken van de USB-C kabel om op te laden tijdens het gamen. Zo als geadverteerd wordt zou de headset verbonden via de USB Dongle 22 uur aan afspeeltijd en via Bluetooth 5.2 maar liefst 26 uur. Persoonlijk ben ik hier niet van onder de indruk en merkte ik dat na een sessie van ongeveer 3 tot 4 uur gebruik op pakweg op pakweg 75% volume de headset al aangaf dat deze op 60% batterij percentage zat; veel korter dan dat er geadverteerd wordt. Omdat de headset geen Active Noise Cancelling heeft zul je al wat sneller de volume hoger moeten zetten dan dat je normaal gewend bent, echter meer volume betekent een batterij die sneller leegloopt. Uit mijn ervaring heb ik de headset na iedere 2 tot 3 sessies maar aan de oplader gehangen om te voorkomen dat ik tijdens een spannende game moment geen audio meer had. Dat de headset vaak aan de oplader gehangen moet worden, vind ik persoonlijk niet een heel groot probleem maar het is wel hinderlijk. Mocht je iemand zijn die vaker vergeet om z’n apparaten op te laden, dan zul je wel vaker wat frustratie hebben met deze headset.

Het hoofdgerecht, de audio

Iedereen koopt een gaming headset om audio fatsoenlijk te horen, of het nu voor een singleplayer is of juist om die competitive edge te hebben op je tegenstanders. Direct bij het gebruik merkte ik een aantal dingen waardoor de headset meer aan te raden is voor casual en alledaags gebruik en niet voor de competitive gamer.

Uit de doos ziet de headset er mooi en wel uit, echter zodra je hem op je hoofd zet verschijnt er tevens een rare frons op je gezicht. Vooral als je normale hoofdtelefoons gebruikt of van andere merken afkomt, zul je opmerken dat de speakers een dikke nadruk leggen op de lage tonen. Hierdoor lijkt het alsof er energie wordt weggezogen uit de hoge tonen alleen om de lage tonen te versterken. Mocht je bijvoorbeeld veel Dance of Hardcore muziek luisteren, dan is dit natuurlijk een droom maar voor gameplay is dit een rare audio karakteristiek.

Bij het eerste gebruik van de headset op je computer via de meegeleverde USB-C dongle, zul je direct een pop-up krijgen om de JBL QuantumSUITE te installeren. Zeker doen want de headset heeft wat EQ tweaking nodig om een normaal audio profiel te bereiken; ook zitten er bij de software een aantal opties om bijvoorbeeld ook de QuantumSURROUND/Spatial Sound in te stellen maar daar kijken we zo naar.

De 40mm drivers in de headset zijn heel boomy (low-end heavy) uit de doos en zijn onaangenaam om naar te luisteren zonder wat aanpassingen. Voor games is het een aanrader om echt een profiel te selecteren in de meegeleverde software, natuurlijk kun je ook je eigen voorkeur instellen door de sliders te gebruiken. Dat er wat meer nadruk ligt op de drivers kan wél zorgen voor wat meer cinematisch effect dat je bij de meeste games wel nodig hebt, zoals bij God of War of Horizon: Forbidden West. Voor competitive games, waar voornamelijk de hoge geluiden zoals voetstappen belangrijk zijn, is deze headset niet echt een aanrader.

Laten we ook even kijken naar de geadverteerde lossless audio, zoals overal vernoemd wordt. Dit is niets meer dan een woord dat gebruikt wordt om de marketing van de JBL Quantum 360 Wireless te verbeteren. Zelf heb ik veel ervaring met headsets, van zowel gaming als professionele audio apparatuur uit de muziek wereld, en merk ik desondanks de geadverteerde lossless audio toch wel degelijk audio kwaliteit verlies. Omdat de drivers boomy zijn en enigszins hoge geluiden doorlaat, zorgt dit ervoor dat belangrijke geluiden heel artificieel klinken. Je zou dit kunnen vergelijken alsof er een filter over de hogere frequenties heen zitten waardoor deze anders klinken dan je gewend bent via je speakers, oortjes of andere headsets. Ook vallen sommige geluiden weg omdat deze een frequentie hanteren waar de drivers niet echt op gefocussed zijn, zo zou het kunnen zijn dat je favoriete liedje toch net anders klinkt dan dat je hem kent.

Competitive gamers, niet opgelet! De JBL Quantum 360 wireless is namelijk niets voor jullie aangezien deze gebruik maakt van wireless. We weten allemaal dat competitive gamers een hekel hebben aan draadloze apparaten, dat heeft allemaal te maken met één reden. We hebben het natuurlijk over latency, ook wel bekend als lag. Deze headset heeft namelijk wat audio vertraging wat mij direct opviel, bij het gebruik van de dongle zowel als over Bluetooth. Zelf heb ik een vergelijking gedaan tussen mijn bedrade studio headphones en deze wireless headset, zo merkte ik dat er een vertraging is van 2-5ms. Dit is misschien niet veel maar voor de competitive gamer waar elke miliseconde telt, is dit zeker niet welkom.

De Spatial Sound, ook wel bekend als QuantumSURROUND, is een functie die ik heel even getest heb maar ook weer kort erna uitgeschakeld heb. De additie van een spatial audio, die je ook nog eens kunt afstemmen op de diameter van je hoofd om nog accuratere audio te krijgen, is leuk maar slecht uitgevoerd. Zodra je de optie inschakelt, klinken audio bronnen wéér totaal anders en dit keer klinken ze helemaal dof. De Spatial Sound heeft drie modussen verschillende modussen wat de audio karaktisteriek net iets veranderd maar alledrie bleven heel onduidelijk. Tevens is het toevoegen van 3D audio niet echt meer gewenst aangezien veel games al zelf 3D-Audio implementeren. Activeer je de Spatial Sound ook nog eens in de JBL QuantumSUITE dan ben je alleen maar effecten op elkaar aan het stacken waardoor geluid heel anders aanhoort dan dat het oorspronkelijk bedoeld is. Op andere apparaten buiten PC is de Spatial Sound niet mogelijk.

Verdict

De JBL Quantum 360 Wireless is een prima headset voor de casual gamer. Ook is het een prima headset om mee te nemen op reis of te gebruiken op werk dankzij zijn incognito design. Zijn korte batterijduur zorgt ervoor dat je de headset vaak aan de oplader moet hangen tijdens of na een gaming sessie. Dit geeft toch een gevoel dat je altijd een kabel bij de hand moet hebben terwijl het hele design wireless zou moeten zijn.

Qua comfort zit de headset ook prima, niet slecht noch écht lekker op je hoofd. Voor een lange sessie aan muziek luisteren of gamen is dit een prima headset, ook dankzij het design van de oorschelpen en bijbehorende kussentjes waardoor je geen oorpijn krijgt.

Voor een prijs van €99,99 is het een “middle-of-the-road” headset. Je krijgt een aantal features terug, die in mijn ogen overbodig zijn, waar je gebruik van kunt maken. Wel gaan de features ten koste van de prestaties zoals audio vertraging en algemene geluidskwaliteit alhoewel dit enigszins te herstellen is via de JBL QuantumSUITE of JBL Headphones app.

