Mists of Pandaria Classic aangekondigd voor 2025

Net als World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of the Lich King én Cataclysm komt er ook een Classic variant van Mists of Pandaria. Deze Classic servers komen ergens in de zomer van 2025 en werd tijdens de 20 Year Anniversary stream van de MMORPG aangekondigd.

World of Warcraft: Cataclysm Classic ziet begin 2025 de finale en dat betekent dat het Classic team van Blizzard aan de slag gaat met de volgende uitbreiding. Mists of Pandaria is ditmaal aan de beurt en in 2025 is het dus jouw kans om heel het verhaal van de Pandaren (opnieuw) te beleven in de volgorde van uitbreiding en seizoenen. Laten we alleen hopen dat Siege of Orgrimmar geen 2,5 jaar gaat duren voordat Blizzard besluit om Warlords of Draenor te voorzien van de Classic behandeling.

Ondanks de zure nasmaak van de content droogte na Siege of Orgrimmar, gaat Mists of Pandaria de boeken in als één van de beste uitbreidingen voor World of Warcraft. De uitbreiding voegde een gigantische nieuwe locatie toe die enorm mooi was en ontzettend veel toffe verhalen, locaties en beloningen met zich mee bracht. Waar de uitbreiding redelijk snel bekritiseerd werd tijdens de onthulling omdat het te schattig zou zijn, duurde het niet lang voordat de uitbreiding zichzelf rechtvaardigde.

Vóór de The War Within uitbreiding keerde World of Warcraft spelers al terug naar Pandaria in het laatste Timewalking evenement. We kunnen dan ook niet wachten om écht terug te gaan naar Pandaria zodra de Classic servers in de zomer van 2025 open gaan.