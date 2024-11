Review: A Quiet Place The Road Ahead

A Quiet Place kennen we allemaal wel als een filmreeks. Een filmreeks waarin het maken van geen geluid een belangrijk goed is om te overleven. Laat dit nu net gepaard gaan met gebeurtenissen waarin het maken van geluid zo goed als onmogelijk is. Een baby die geboren moet worden? Hoe ga je zoiets zonder geluid doen? En hoe maak je hier in godsnaam een game van?

Verbaasd, maar ook heel benieuwd was ik toen ik de aankondiging zag van A Quiet Place: The Road Ahead. Een videogame in het A Quiet Place universum. Dat klinkt heel vet, maar het duurde eventjes voordat we meer te zien kregen van de game die er tijdens de onthulling al best indrukwekkend uitzag. Later werd bekend dat de game een wel heel unieke feature kreeg. Een feature die er voor zorgt dat je nog meer wordt ondergedompeld in het spel, door geen geluid te maken. Laten we daar eens mee beginnen.

Geef geen kik

In A Quiet Place: The Road Ahead zit een feature die de microfoon van je controller of je headset inschakelt en voortdurend met je meeluistert of je geluid maakt. Dit doen ze niet om je af te luisteren, maar om te meten hoeveel geluid er wordt gemaakt in jouw ruimte. Deze feature is geheel optioneel en mag je op ieder gewenst moment uit, of aanzetten. Indien je een microfoon hebt met een fysieke mute-knop (die overigens op iedere DualSense controller zit), kan je die ook gebruiken.

Met deze feature aan, komen de aliens op geluid af dat afkomstig is uit jouw microfoon. Hierdoor moet je niet alleen in het spel, maar ook in het echt heel stilletjes te werk gaan, wat het spanningsniveau naar een geheel nieuw niveau tilt. Dit hebben wij uiteraard getest met een aantal mensen op de bank om echt heel stil te werk te gaan waarbij iedereen helemaal in de game zat en probeerde om geen geluid te maken. Op dit soort momenten, of als je helemaal in je eentje speelt, werkt dit natuurlij hartstikke top en bevorderd het de ervaring! Zelfs met de Home Theatre set op een redelijk hoog volume, filtert de microfoon de geluiden die van de game terug de microfoon in worden gestuurd, goed uit.

De feature werkt vanzelfsprekend minder goed als er veel omgevingsgeluid is. Speel je de game op klaarlichte dag met veel beweging in huis en pratende mensen om je heen? Dan wens ik je veel succes en kan je de microfoon of de feature beter uitzetten. Aan de andere kant kan je je afvragen waarom je in godsnaam een horror game overdag speelt.

The Road Ahead

In A Quiet Place: The Road Ahead spelen we een compleet nieuw verhaal gebaseerd op de filmreeks. We spelen als Alex Tayler, een studente die naast zwanger is, ook nog last heeft astma. Dit laatste gaat een rol spelen in de game, want als je stressniveau te hoog is, raak je buiten adem, ga je snakken naar zuurstof en ga je hoesten. Niet ideaal natuurlijk, want je enige zwakte in deze game is geluid. De aliens kunnen je niet zien, maar wel echt verdomd goed horen.

Het is een typische walking simulator survivor horror. Dat wilt zeggen dat we ons door de levels heen bewegen en tussentijds eigenlijk heel veel informatie tot ons winnen in de vorm van briefjes die zijn achtergelaten die ons veel meer context geven over de game, de setting en de gebeurtenissen tot het heden. Het biedt veel context en ik raad ook aan om alles goed te bekijken. Als je echt niet van lezen houdt, mis je enorm veel informatie en ik vond het juist iedere keer wel leuk om kleine beetjes informatie en verhaal terug te lezen in de omgeving.

Verstoppen, je kop houden en wegsluipen is het enige wat je kunt doen om je te beschermen tegen de aliens in deze game. Je kunt niet terugvechten. Je hoort voortdurend geluiden om je heen wat suggereert dat er iets boven je, onder je of naast je is, maar je kunt het niet altijd zien. Het is wel altijd een hint, dat je vooral geen geluid moet maken. Het is vaak ook enorm donker in The Road Ahead, daar heb je gelukkig een zaklamp voor, maar de batterijen gaan wel leeg. Het helpt ook niet echt dat de batterijen in deze game afkomstig zijn van de Action, want ze gaan ontzettend snel leeg. Naast batterijen vind je ook pompjes en medicijnen voor je astma. Deze heb je nodig om jezelf te kalmeren zodat je geen geluid maakt.

Out to get you

Eigenlijk alles in deze game werkt tegen je en het voelt ook niet altijd even organisch als het zou moeten en zou kunnen. Het is vaak iets te game-y, ondanks het natuurlijk gewoon een game is. De hele speelwereld zit vol met verplichte omwegen en sluiproutes. Niks is recht toe rechtaan waardoor je voortdurend je weg door het level aan het puzzelen bent. Dat terwijl je eigenlijk nooit geluid mag maken. Hierdoor duren bepaalde taken ook onnodig lang omdat je moet sluipen. Zware spullen dragen zorgen er daarnaast ook nog eens voor dat je sneller buiten adem bent en je stressniveau stijgt. Doe dit alles terwijl de hele wereld vol ligt met glasscherven, lege blikjes en andere voorwerpen die onnodig veel geluid maken. Gelukkig zijn de mensen in deze game wel al gewend aan het feit dar er aliens rondlopen die op geluid afkomen, daarom worden alle gangbare paden voorzien van looproutes met zand waarin je nagenoeg geen geluid maakt.

Het grootste probleem wat ik heb met A Quiet Place: The Road Ahead is de manier waarop je gestraft wordt door het maken van geluid. De aliens zijn niet altijd fysiek aanwezig. Je kunt ze dus niet altijd zien, maar ze horen je altijd. Dus zelfs als je denkt dat er geen alien in de buurt is, ben je niet veilig. Maak je te veel geluid, te vaak achter elkaar? Dan wordt er een game-over cutscene getoond waarbij je wordt gepakt door de alien, zelfs als je één stap uit een veilige zone zet waarbij er geen enkele manier is voor een alien om bij je te komen. Plotseling is ‘ie er en ben je dood.

Verdict

A Quiet Place: The Road Ahead doet wat het moet doen en doet dit op een aardige manier die soms een klein beetje frustrerend en artificieel aanvoelt. Het is een ervaring die soms te game-y is, maar over het algemeen vrij vermakelijk is met een goed verteerbaar verhaal als je een beetje goed om je heen kijkt om alles tot je te nemen. Dat is verder ook helemaal geen straf want de game ziet er heel erg gelikt uit en het speelt ook vrij soepel. De microfoon feature is een leuke toevoeging die voor extra spanning zorgt in dit al vrij spannende horror avontuur.