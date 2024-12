Golf With Your Friends 2 aangekondigd voor 2025

Eén van de toffere games om met je vrienden te spelen en je de longen uit je t-shirt te lachen is Golf With Your Friends. De game bleek een goed succes voor wat het eigenlijk is: Golven. Radical Forge en Team17 kondigen vandaag een nieuw hoofdstuk aan voor de franchise, namelijk Golf With Your Friends 2!

Golf With Your Friends 2 komt naar PC en consoles met nieuwe mechanics, dynamic weather, cross-platform multiplayer en nog veel, veel meer. Zo is er een nieuwe building mechanics, waar je uitgebreider maps kan bouwen en deze kan delen met vrienden of online. Je kan je vrienden natuurlijk plagen met grappige easter eggs of domme traps. Check hier beneden de trailer die ongeveer een uur geleden online kwam. We zijn er lekker vroeg bij:

Golf With Your Friends 2

Team17 heeft inmiddels meer dan 120 games op haar naam, waar deze dus vanaf 2025 onderdeel van zal zijn. Er is nog geen release datum bekend, maar zodra wij iets horen, dan horen jullie dit natuurlijk ook! Alhoewel Golf With Your Friends niet geweldig goed ontvangen werd op Metacritic, hadden veel mensen immens veel lol met deze game. Meer dan dat is het ook niet, maar laten we hopen dat dit tweede deel wat toffe nieuwe dingen toe kan voegen! In dit eerste deel kon je met 12 mensen samen spelen, helaas zat de game voor lange tijd vol met bugs en half werkende mechanics, maar die werden door de tijd heen wel goed opgepikt door de ontwikkelaars. Ook laat deze trailer zien dat er grafisch al genoeg tweaks gemaakt zijn, alhoewel de trailer zelf een meer humoristische insteek heeft voor wie de humor kan waarderen.

Golf With Your Friends 2 verschijnt ergens in 2025 op Steam en consoles, kijk jij uit naar deze release na het zien van de trailer? Laat het ons vooral even weten! Houdt in ieder geval onze website in de gaten voor freshe gaming nieuwtjes, diepgaande reviews en toffe eindejaar specials!