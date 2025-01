Nintendo Switch 2 lanceert in april, volgens Genki

Genki, een third-party accessoire maker, voornamelijk bekend rondom veel Nintendo-gebaseerde en accessoires voor de Nintendo Switch geeft aan dat de Nintendo Switch 2 in april 2025 moet verschijnen. Ze hebben zelf de console al in handen en weten daarom de perfecte accessoires te displayen op CES 2025.

Je kunt er niet meer omheen, maar overal op internet lees je de nieuwste technologische snufjes die zijn aangekondigd en getoond tijdens CES 2025 in Las Vegas. De technologiebeurs staat ieder jaar weer in het teken van vernieuwing en verbetering. Dit jaar is het een speciaal jaar, want de opvolger van de Nintendo Switch verschijnt vermoedelijk binnen het eerste halfjaar. Genki, een van de grote third-party accessoire fabrikanten voor Nintendo Switch en andere gaming platformen laat aan journalisten op de beurs weten dat de nieuwe console in april moet verschijnen.

Genki weet dit, omdat het de console al in handen heeft zodat ze vóór de release genoeg tijd hebben om accessoires te maken voor de nieuwe console. Op CES 2025 laten ze verschillende grepen en andere accessoires zien met een 3D geprinte versie van de opvolger van de Nintendo Switch zodat aanwezigen een idee krijgen bij het totaalplaatje. Zo zien we onder andere een eigen joy-con van Genki met verwisselbare handgrepen en een oplaadstation. Het ziet er allemaal heel erg strak uit.

De producten van Genki sluiten daarbij ook aan op de eerdere geruchten en lekken rondom de Nintendo Switch 2. Zo zijn de controllers nu magnetisch verbonden aan de console, is de console iets groter dan zijn voorganger en lijkt de dock ronde hoeken te hebben aan de voorzijde.

Genki now has a page up to sign up for Switch 2 accessories news along with this video https://t.co/hNrX8vclPq pic.twitter.com/uD5qwuEHLg — Wario64 (@Wario64) January 8, 2025

Het is een ietwat vreemde werkelijkheid waarin we al zo veel over de Nintendo Switch 2 komen te weten via een third-party accessoire leverancier. Hoogstwaarschijnlijk laat een officiële aankondiging van Nintendo nu niet lang meer op zich wachten.