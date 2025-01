Xbox Developer Direct gepland voor 23 januari

Xbox heeft officieel bevestigd dat 23 januari een nieuwe Xbox Developer Direct wordt gehouden om 19:00. Tijdens deze showcase geeft Xbox het podium aan enkele games van partner ontwikkelaars om te laten zien waar ze mee bezig zijn.

De Developer Direct zet de ontwikkelaars centraal, want we nemen een kijkje op de locaties van de games. Zo reizen we in de Developer Direct van 23 januari naar Montreal in Canada om meer te zien van South of Midnight van Compulsion Games en naar Frankrijk voor Clair Obscur: Expedition 33. Verder komen we ook in Texas voor id Studios om meer te zien van DOOM: The Dark Ages en reizen we bovenal naar een geheime locatie om meer te zien over een nog niet bekend gemaakte game.

Microsoft laat weten op een later tijdstip meer te delen over de manieren om deze Developer Direct te volgen. Via de Xbox Wire lees je nu al iets meer informatie over de in ieder geval drie bekende games uit aankomende show.

Deze afleveringen zijn hét moment om een diepere blik te werpen op de games rechtstreeks vanuit de studio waarin ze gemaakt worden. Zo duurde de voorgaande Xbox Developer Direct bijna 50 minuten, waarbij we bijna 10 minuten per game meer details hebben gekregen. Wil je de vorige nog eens terugkijken? Dat kan hier beneden: