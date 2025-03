Sennheiser HD550 aangekondigd, een dikke bedrade koptelefoon

Sennheiser komt met een nieuwe koptelefoon voor audiofielen én gamers. Dat wil Sennheiser expliciet benadrukken in hun persbericht. De nieuwe koptelefoon draagt de naam Sennheiser HD550, kost €299,99 en zit vast aan een 1,8 meter lange kabel met een 3,5mm jack aansluiting.

€299,99 voor een bedrage koptelefoon? Dat klinkt misschien als heel veel geld en dat is het ook wel. Toch zijn dit geen hele vreemde of zelfs extreem hoge bedragen als het gaat over kwalitatief in orde koptelefoons voor audiofielen. Het is muziek luisteren op in een hele andere dimensie, alsof je van een HD Ready tv overstapt op een 4K OLED. Voor dit soort bedragen krijg je nu natuurlijk ook al gaming headsets van prima kwaliteit, alleen zit daar vaak meer op. Denk aan Bluetooth, een microfoon, leuke RGB-verlichting en allerlei andere marketingspreuken zoals Virtual 7.1 Surround Sound. Al deze snufjes krijg je niet bij de HD550, waardoor deze koptelefoon zich, maar met één ding bezig hoeft te houden: Geluid.

De Sennheiser HD550

Hoe dit in praktijk klinkt, weten we natuurlijk nog niet, maar we kunnen je wel alvast verklappen wat Sennheiser er aan doet om jou te enthousiasmeren. Zo heeft deze koptelefoon een speciaal ontwikkelde 38mm-transducer, ontwikkeld in Sennheiser’s audiofabriek in Tullamore. Deze levert een helder geluid van 6Hz tot 39,5kHZ. Ze beloven daarbij een minimale vervorming van 0,2%. De koptelefoon is compatibel met verschillende Hi-Fi systemen en premium apparatuur waaronder Sennheiser’s eigen HDV820.

Het open-back ontwerp van de koptelefoon is voorzien van een innovatief gaas dat de transducer moet beschermen en tegelijkertijd een puur geluidsprofiel aan kan bieden. De drivers zijn schuin geplaatst in deze koptelefoon en dat is iets wat we tegenwoordig steeds vaker zien terugkomen. Hierdoor wordt het geluid met minimale weerkaatsing direct je oor in gestuurd. Sennheiser staat bekend om het leveren van evenwichtige en heldere levels op gebied van geluid en beloven dit met de HD550 ook waar te maken met een diepe bas, heldere details en mooie middentonen die in harmonie, of afzonderlijk geen afbraak doen aan natuurlijke stemmen. Speciaal voor de gamers belooft Sennheiser met deze headset in games een meeslepende ervaring te bieden zonder audiovertraging waarbij positionele audio je een betere ervaring moet geven in competitieve, maar ook ontspannende speelsessies.

De koptelefoon is modulair opgebouwd met een design die eigenlijk alleen bij een Sennheiser past. De oorkussens en kabels kun je vervangen en je kunt tevens verschillende extra kabels en adapters koppelen om deze headset op een zo breed mogelijke manier in te zetten. Een adapter die je alvast niet zelf hoeft aan te schaffen is de 3,5mm naar 6,35mm. Die zit gewoon in de doos.

De Sennheiser HD550 is vanaf april 2025 verkrijgbaar voor €299,99, maar je kunt ‘m nu alvast vooruitbestellen. We hopen je binnenkort een beter beeld te geven over deze koptelefoon, dus stay tuned!