Gerucht: Pokémon Legends Z-A krijgt 27 nieuwe Mega Evolutions

Pas geleden kregen we meer informatie over Pokémon Legends Z-A. In die trailer zagen we meer over de gevechten en de terugkeer van Mega Evolutions. Deze tijdelijke evolutions waren altijd immens populair en zijn een integraal onderdeel van de franchise geworden. CentroLeak staat bekend om het lekken van informatie over Pokémon games en beweert nu dat Legends Z-A 27 nieuwe Mega Evo’s krijgt!

CentroLeak is in ieder geval zeker van dit nieuws, zo verteld hij op X. Ook in de reposts zie je dat mensen al aan het speculeren zijn over welke nieuwe Mega Evolutions naar Legends Z-A gaan komen. Pokémon titels hebben meerdere soorten tijdelijk evolutions gezien, zelfs na Mega Evolutions. Zo hebben we gekristalliseerde Pokémon gezien, of Pokémon zien groeien tot monsterlijke groottes. Maar, voor veel fans is de Mega Evo toch wel de meest unieke en ook visueel de meest toffe vorm van evolutie. De vorige Legends titel werd goed ontvangen, maar deze sequel lijkt veel meer innovatie te tonen, iets waar fans al een aardige tijd om vragen. Zo zien we real-time battles, een verticalere omgeving en een game die zich voornamelijk afspeelt in een grote stad met gelaagdheid. Ook luiden er nog vragen, zal Z-A een Switch 2 titel worden, of in ieder geval een grafische upgrade hebben voor deze nieuwe console? Wanneer kunnen we de game precies verwachten? In de komende maanden zullen we op sommige vragen vast en zeker antwoord krijgen. Zo is er op 2 april de volledige onthulling van de Nintendo Switch 2. Wellicht horen we daar iets?

Kijk jij uit naar Pokémon Legends Z-A? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Blijf zeker de website in de gaten houden voor meer Pokémon Legends nieuws.