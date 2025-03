Indiana Jones komt op 17 april naar de PlayStation 5, zo laat Bethesda vandaag weten. De game verscheen eind vorig jaar al voor de Xbox Series consoles en PC, maar Xbox en Bethesda lieten al snel weten dat de game op een later moment ook naar de PlayStation komt.

Dat latere moment is bijna aangebroken, want op 17 april komt de game in fysieke en digitale vorm naar de PlayStation 5. Het is exact dezelfde game die eerder al verscheen op de PC en Xbox consoles. Een nieuwtje voor de PlayStation spelers is dan wel dat de game grafisch geoptimaliseerd is voor de PlayStation 5 Pro. Het beste nieuws voor de PlayStation spelers is dat de game ook een Collector’s Edition krijgt. Dit is wederom exact dezelfde collector’s edition als Xbox spelers vorig jaar al hebben gehad.

Uiteraard kan je de game nu al spelen op je Xbox of PC via onder andere Game Pass, maar vanaf 17 april kan je er dus ook mee aan de slag op de PlayStation 5 met e standard, premium of verzamelaarseditie. Wil je nu weten of deze game de moeite waard is? Wij hebben ‘m al gespeeld en onze review lees je hier!