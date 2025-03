Dit zit er in de april update voor Monster Hunter Wilds!

De april update voor Monster Hunter Wilds zit bomvol nieuwe content. Er komen twee monsters bij, één sterker variant van een bestaand monster, Arena Quests, Event Quests, een gloednieuwe locatie en nog veel meer. Ga er maar even goed voor zitten, want deze update is groot!

Op 4 april wordt de eerste Title Update voor Monster Hunter Wilds vrijgegeven. Deze update brengt twee monsters terug om op te jagen. Enerzijds zien we Mizutsune terugkeren uit Monster Hunter Generations en Monster Hunter Rise. Aan de andere kant zien we Zoh Shia terugkeren als monster waar we vrij op kunnen jagen. Zoh Shia was voorheen enkel te verslaan tijdens een story missie. Dit maal heeft Zoh Shia ook een eigen armour set en wapens.

Grand Hub

Een gloednieuwe locatie waar Hunters zich kunnen verzamelen wordt toegevoegd in deze update. Dit is de Grand Hub. In deze hub zijn er verschillende activiteiten zoals een soort van kegelen met bommen en de traditionele Felyne Cooking. De Hub is tevens een levend onderdeel van de game en gaat met het seizoen veranderen. De eerste gebeurtenis staat te gebeuren op 29 april met de Festival of Accord: Blossomdance. Tijdens dit evenement staat de Hub helemaal in het teken van de kersenbloesem. Tijdens dit evenement kunnen spelers voor een korte periode exclusieve beloningen ontgrendelen.

Vanuit de Grand Hub kunnen spelers aan de slag met de nieuwe Arena Quests waarbij jouw tijd en die van andere spelers worden bijgehouden. Ook komen er Challenge Quests waarbij je tegen andere spelers over de hele wereld racet voor de snelste tijden met een vooraf bepaalde uitrusting. Spelers die exceptionele tijden neerzetten en hoog scoren in de wereldwijde rankings krijgen exclusieve charms als beloning.

Arch Tempered Rey Dau

Het sterkere monster dat Capcom beloofde verschijnt in de vorm van een Arch Tempered Rey Dau. Dit monster is tijdelijk te verslaan tussen 30 april en 21 mei. De Arch Tempered versie van Rey Dau krijgt ook een nieuwe armour set. De Ray Dau Gamma set Beta en Alpha.

Strider collab!

Zoals we kunnen zien in de getoonde beelden is het eerste collab evenement een samenwerking tussen Monster Hunter Wilds en Strider. Een IP van Capcom zelf. Lekker makkelijk dus. In de video die Capcom deelt zien de iconische lange rode sjaal die wappert in de wind.

Cosmetica en meer

Met de release van de eerste Title Update verschijnen er verschillende cosmetische aanpassingen voor onder andere je tent, je personage, nieuwe muziek van Monster Hunter Generations voor in je tent en zelfs outfits voor Alma. Een aantal nieuwe cosmetica is verkrijgbaar via de Deluxe en Premium packs. Enkele worden gratis aangeboden, waaronder de klassieke animaties die we kennen uit vroegere Monster Hunter games en andere packs worden tegen betaling aangeboden.

Lagiacrus!?

De terugkeer van Lagiacrus is bevestigd in een korte teaser voor Title Update 2. Deze verschijnt in de zomer.

Lees hier onze Monster Hunter Wilds review.