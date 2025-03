Dit is je derde eerste blik op Verdansk, in Call of Duty Warzone

Verdansk keert terug naar Call of Duty: Warzone op 3 april 2025 met de lancering van Seizoen 3 in Call of Duty: Black Ops 6. De terugkeer van de map is geen geheim. De map werd eerder bevestigd met een lange periode aan geruchten die vooraf gingen. Onlangs gaf Activision een eerste echte goede blik op de “nieuwe” map.

Beenox, High Moon en Raven Studios hebben met zijn drieën samengewerkt om de iconische map, origineel ontworpen door Infinity Ward terug te brengen naar Warzone. Verdansk ziet er uit zoals je het je herinnert, maar niet zoals het ooit was. Wat dit betekent, is dat de map opnieuw is gemaakt door de drie eerder genoemde studio’s met uiteraard, de eerste map als basis. Verdansk 3.0, zullen we het maar even noemen, heeft betere belichting, textures van hogere kwaliteit en over het algemeen veel meer detail. De dichtheid van bebossing, gras en struiken is hoger. Er moet door de verbeterde belichting meer dynamiek zijn in de nieuwe Verdansk map. Duidelijkere schaduwen en meer verfijnde highlights. Dit zorgt wellicht voor een nieuw strategisch element die je misschien niet had in de eerste versie van de map.

Lang verhaal kort is de map opnieuw gemaakt met de nieuwste technologie binnen de Call of Duty studio’s, maar uiteraard zonder het origineel uit het oog te verliezen. Op sommige locaties zijn gameplay elementen ook aangepast. Denk aan de plaatsing van bepaalde objecten of het nieuwe dak van het stadion.

Al met al was dit dus je derde, eerste kijk op de Verdansk map die op 3 april terugkeert naar Call of Duty: Warzone. De eerste versie van deze map verscheen als originele Warzone map tijden het eerste jaar van Modern Warfare. Een alternatieve versie, enkele jaren terug in het verleden, verscheen met Black Ops: Cold War. Verdansk 3.0 speelt zich wederom af in het heden en is het trouwst aan het origineel.

