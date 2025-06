Krijgen we eindelijk een leuke Digimon game?

Digimon Story Time Stranger komt er aan en twee weken geleden heeft Bandai Namco eindelijk bevestigd dat de game op 3 oktober 2025 uitkomt. Alhoewel we niet erg enthousiast waren over de game tijdens de onthulling, ziet Story Time Stranger er met de dag veel beter uit. Is het dan eindelijk tijd voor een goede Digimon game?

Waarschijnlijk is gisteren het embargo gedropt voor Digimon Story Time Stranger previews. De game was speelbaar tijdens Summer Game Fest en de eerste previews zijn onlangs online verschenen. Deze zijn grotendeels positief.

Zo lijkt Bandai Namco eindelijk een groter budget beschikbaar te stellen aan de franchise om een game te maken die iets beter bij de tijd past. Als we terugkijken naar eigenlijk zo goed als alle voorgaande games binnen de franchise, zien we dat de game eigenlijk op release al erg gedateerd uitzien. Dat is deels uit te leggen aan het feit dat de Cyber Sleuth games verschenen op de PlayStation Vita en PlayStation 4. Uiteraard zag de PS4 versie er iets beter uit, maar ook deze versie moest het doen met het skelet van de Vita versie.

In Digimon Story Time Stranger reizen we opnieuw naar de Digital World, die er voor een game in deze stijl, erg gelikt uitziet. De gevechten zijn wederom turn-based combat en geven me een beetje het gevoel alsof ze willen leren van , uiteraard hun voorgaande games, maar ook de Persona games en Monster Hunter Stories en juist iets minder van de logische competitie: Pokémon. Dat gevecht ga je uiteraard niet winnen.

Wanneer en waarop?

Digimon Story Time Stranger verschijnt op 3 oktober en is speelbaar op Xbox Series X en S, PlayStation 5 en PC via Steam. De game is nu al vooruit te bestellen in verschillende versies. Als je de game vooruitbesteld krijg je een aantal bonussen zoals Black Agumon, Black Gabumon en een school uniform.

De Deluxe versie van de game bevat daarnaast de volgende extra’s: Een Cyber Sleuth kostuumset en de Season Pass met 3 toekomstige DLC. De Ultimate Edition bevat daarop ook nog eens een vroege unlock voor een speciale Agumon en Gabumon, exclusieve kostuums, bonus voorwerpen en een nostalgische Cyber Sleuth achtergrondmuziek set.