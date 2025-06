Nintendo Switch 2 third-party games doen het nog niet zo goed

De Nintendo Switch 2 is een immens groot succes, evenals de first party titel Mario Kart World. Ook de Zelda upgrades doen het goed. Daarnaast hebben mensen een manier gevonden om Hogwarts Legacy goedkoper te bemachtigen met de upgrade. Toch lijken third-party games nog lastig van de grond te komen.

De Nintendo Switch 2 is pas geleden verschenen en meer dan 3.5 miljoen mensen kochten de hybride console al. Zo doet ook Mario Kart World het immens goed. Dat kan natuurlijk liggen aan het feit dat deze verkocht wordt met de console in een optionele bundel. Ook kan dit komen omdat Nintendo de losse case voor World aardig duur heeft gemaakt, waarschijnlijk om mensen te stimuleren om deze bundel te halen. Of, zoals wij dat noemen: Marketing!

Je kan dus stellen dat zowel de console als de first-party exclusives het super goed doen. Echter heeft een anonieme uitgever gezegd dat third-party games het gewoonweg niet goed doen op het moment. Zo zou het aandeel van de Switch 2 games voor 86% bestaan uit first-party titels, in ieder geval in de VS. Dit terwijl CD Projekt RED juist aangeeft dat Cyberpunk beter verkocht in de eerste paar dagen, dan The Witcher 3 voor de vorige Switch.

De Switch 2 heeft een aardige hardware upgrade gekregen en deze third-party titels zijn daar juist de showcase voor, maar het is niet geheel gek dat ze minder verkopen. Laten we beginnen met de prijs. De console(bundel) heeft al een range van 470 tot aan 560 Euro als de winkel waar je het koopt je ook nog een extra case of accessoire-bundel verplicht bij laat kopen. Daarnaast kosten de games ook tussen de 60 en 80 Euro. De Switch 1 was in vergelijking een stuk goedkoper. Dit zou al een reden kunnen zijn voor dit fenomeen. Daarnaast lanceerde de Switch 1 met 5 games, terwijl de Switch 2 dit met 13 games deed, zowel first- als third-party. En alsof dat nog niet genoeg is, hebben ook bestaande first- en third-party titels een performance, framerate of grafische boost gekregen met de nieuwe Switch 2.

Niet geheel gek dus, dat third-party titels het misschien nog niet geweldig doen. Wat denk jij van dit fenomeen? Laat het ons weten!