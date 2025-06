Wij waren op Heroes Dutch Comic Con 2025

Wij waren dit jaar wederom op Heroes Dutch Comic Con. Dit keer met een uitgebreidere gaming hal, die in de volgende editie nog groter zal zijn. Daarnaast ook natuurlijk de nodige cosplays, bekende sterren en een goeie dosis merchandise. Wat vonden wij van deze editie?

Heroes Dutch Comic Con is net zoals Gamescom een traditie bij intheGame. We zijn er al een aantal edities geweest en vermaken ons iedere keer weer. Ditmaal pakt de organisatie nog groter uit. Zo is Heroes Gaming een ding geworden en is er nog meer ruimte voor niet alleen de cosplayers en mensen met koopdrang, maar ook voor de gamers. Wat betekent dit voor het evenement?

Meer gaming

Dit betekent dat er dus veel meer ruimte is voor gaming stands, gezien het nu een volledige hal bezet houdt. Daardoor is er ook meer ruimte voor sponsorships vanuit gaming-gerelateerde merken zoals Philips Evnia. Dit zorgt ervoor dat er meer publiek op af komt en dat er ook meer kansen zijn voor Comic Con in de komende edities. In deze hal was het ook aardig druk. Je zag mensen liggen op strandstoelen waar een laptop op een standje naast stond, je zag kinderen met hun ouders tegen elkaar gamen op levensgrote tv’s. De sfeer was top!

Daarnaast werden er ook panels gehouden met onder andere Luke Dale en Tom McCay van Kingdom Come: Deliverance 2 en andere stemacteurs uit Baldur’s Gate 3. Red Bull verzorgde de main gaming stage waar dit op plaats mocht vinden. Ik zie nog zeker potentie in hoe dit kan groeien, maar voor de eerste poging om gaming groter te maken kon ik het zeker geslaagd noemen.

Algehele ervaring

Op de mainstage was genoeg te doen. Panels met Dean Norris uit Breaking Bad en David Tennant uit onder andere Harry Potter zorgde voor een goed gevuld publiek. Daarnaast waren de cosplay catwalks booming en ook hier kwamen veel mensen naartoe. De sfeer is altijd enorm goed hier en er wordt positief gereageerde op ieders cosplay. Het is een laagdrempelig event door het community gevoel dat heerst.

Doordat het nu een stuk groter was, waren mensen ook meer verspreid over de vele hallen, waardoor de immense drukte dus ook minder drukkend was. Het enige dat ik zelf lastiger vond, was het navigeren door de hallen. Er hangen borden, dat klopt. Echter was het soms lastig om te zien welke hal je nu precies in ging lopen. Een banner boven iedere deur had dit probleem verholpen!

Ook de meet & greets, fotosessies en signing sessies met artiesten, acteurs en stemacteurs was weer aanwezig. Van David Tennant tot aan Dan Fogler, iedere ster was visueel enthousiast om hier aanwezig te zijn. Wat ditmaal een opluchting was voor mij als pers, was dat ik daadwerkelijk bij de sterren mocht komen om foto’s te maken en even gedag te zeggen. Hierdoor konden wij nog betere beelden verzorgen!

Al met al was Heroes Dutch Comic Con ook deze editie enorm geslaagd. Je merkt dat er veel tijd en moeite wordt gestoken in het verbeteren van het evenement en dit trekt zich door naar de realiteit. Ik zal in ieder geval de volgende editie wederom aanwezig zijn. Zien we jou daar?