De langste RuneScape quest komt ter einde

RuneScape is niet vreemd van quests die een verhaallijn starten die jarenlang meegaan, toch komt er een einde aan de langste questline ooit.

Keer terug naar de woestijn om het verhaal rondom Menaphos af te ronden. Het is tijd om je mannetje te staan tegen de duisternis in deze lang verwachte laatste hoofdstuk van de “Desert saga”.

Keer terug naar de woestijn om vandaag al te beginnen aan het laatste hoofdstuk van een van RuneScape’s geliefde questline’s. De nieuwe quest “Eclipse of the Heart” is beschikbaar voor RuneScape Members die de rest van de questlijn ook al hebben afgerond.

De questlijn die begon met het redden van een prinses, eindigt bij de Godin van Vernietiging. Ben jij sterk genoeg om haar te overmeesteren?

Het laatste hoofdstuk brengt dit met zich mee

Na het ontdekken van oude goden en het blootleggen van vergeten verraad, heeft jouw avontuur door de woestijn het lot van Gielinor gevormd. Nu, terwijl de zonsverduistering boven Menaphos hangt, is het tijd om de duisternis te confronteren die al een tijd ligt te loeren. Verzamel bondgenoten, ontrafel mysteries en stop de naderende zonsverduistering voordat Amascut, de Koningin van Vernietiging, de zielen binnenin verslindt.

Verdien nieuwe beloningen, geniet van gloednieuwe cutscenes en ontdek visuele updates voor enkele bekende gezichten. Voltooi de nieuwe quest “Eclipse of the Heart” om nieuwe beloningen te ontgrendelen, waaronder een gloednieuwe titel, vier Stone-Touched XP-lamps van elk 250.000 XP, woestijnthema-uitrusting voor je Lorehound-companion, de Amascut’s Eye-override en verbeterde Magic Carpet Dust.

Het voltooien van “Eclipse of the Heart” ontgrendelt ook de mogelijkheid om Amascut te confronteren in een kolossale strijd wanneer zij op 4 augustus verschijnt als een nieuwe bossfight in het spel. Koninglijk, elegant en onmiskenbaar katachtig – Amascut is even dodelijk als goddelijk. Maar laat je niet misleiden door haar gratie – ze is angstaanjagend wanneer ze woedend is.

Om toegang te krijgen tot “Eclipse of the Heart” moeten men een actieve RuneScape membership hebben, level 90 necromancy en level 65 agility hebben, en de quest “Pharaoh’s Folly” voltooid hebben. Ook moeten ze aan de vereisten voldoen voor de quest “Do No Evil” en de fortgebouwen hebben gebouwd die vereist zijn voor het Fort Forinthry-verhaal.