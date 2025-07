Apex Legends krijgt Nintendo Switch 2 upgrade op 5 augustus

Ik hoor redactielid Nicholas nog steeds in m’n oor vragen: ‘Potje Apex?!’ Wat hebben wij binnen de redactie veel uurtjes in die game gestoken. De vraag is of we dat nu weer gaan doen in de Nintendo Switch 2 upgrade voor Apex Legends.

Apex Legends kennen we allemaal als de free-to-play Battle Royale met snelle movement, unieke characters en karakteristieke graphics. Die game krijgt nu een flinke upgrade voor de Nintendo Switch 2. Die upgrade is uiteraard net zo gratis als de Switch 1 versie en de PS5 upgrade.

Drop in and experience the next evolution of Hero Shooter and Battle Royale. Master an ever-growing roster of legendary characters with powerful abilities and experience strategic squad play in Apex Legends. Plus—if you log in on Nintendo Switch or Nintendo Switch 2, you’ll get the Legendary Pathfinder skin, “P.A.T.H”, available until Sept 16.