The Adventures of Elliot: The Millennium Tales aangekondigd voor 2026

Een van de grootste verrassingen van de Nintendo Direct Partner Showcase waren toch wel de twee Square Enix titels waar de show mee eindigde. Er waren welgeteld drie Square Titels in deze Partner Showcase. De show eindigde met een prequel op Octopath Traveler en The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales verschijnt in 2026 voor in ieder geval de Nintendo Switch 2, maar je kunt nu alvast een debuut-demo downloaden en spelen op de Nintendo Switch 2. De game wordt ontwikkeld door hetzelfde team als Bravely Default en Octopath Traveler, maar speelt heel anders dan de voorgenoemde turn-based titels met fraaie pixel-art. Dat laatste hebben ze allemaal gemeen, maar The Adventures of Elliot kiest voor een andere combat stijl.

Zoals we zien lijkt het op een echte ouderwetse JRPG, of precies op een game als Octopath Traveler, maar gaat het in dit geval om een Action RPG met realtime combat in HD-2D. Het lijkt dus een beetje op een ouderwetse The Legend of Zelda game. We zien de protagonist ook verschillende soorten aanvallen gebruiken, Van bommen, tot pijl-en-boog, zwaarden en magische spreuken.

Je kunt natuurlijk het beste zelf uitvogelen wat het precies is. Gelukkig hoef je daar niet lang op te wachten. Je kunt namelijk vandaag nog de demo downloaden vanuit de Nintendo Eshop op je Nintendo Switch 2! De volledige game verschijnt in 2026, maar er is nog geen releasedatum bekend gemaakt.