Speel als een muis in Hela – aangekondigd voor Nintendo Switch 2

Hela, niet de saus, brengt een open-world adventure game naar de Nintendo Switch 2, in 2026! In deze game speel jij als een muis. Het is een cozy exploratie game, perfect voor Switch 2 spelers!

Je kan Hela spelen op Nintendo Switch 2, Steam, Epic Games Launcher, Playstation en Xbox. De game werd eerder al aangekondigd, maar is nu ook aangekondigd voor de Switch 2. Wij speelden de game tijdens Gamescom 2024. Op hun website staat de volgende omschrijving:

You play as a tiny mouse exploring a stunning world inspired by Scandinavian folklore. Wander through magical forests, tranquil lakes, and rugged mountains, all brought to life with cozy exploration and playful surprises. Play solo or together with friends in local split-screen or online co-op and discover a charming world that rewards exploration and heart.