Canvas City combineert straatkunst in een tactische RPG

Vandaag hebben Disc 2 Games hun debuut game: Canvas City onthuld. Deze tactische RPG wordt ontwikkeld door een gloednieuwe studio uit Nieuw Zeeland, met ondersteuning van Black Salt Games, de makers van Dredge. Deze gloednieuwe tactische RPG neemt een zijstap van de eerder betreden fantasie of sci-fi setting voor een heel nieuw thema in de genre: straat kunst!

Canvas City is een verhaal gedreven turn-based tactics RPG die je in eerste oogopslag laat enken aan games als Xcom en Mario + Rabbids. Deze nieuwe RPG laat spelers kennismaken met een nieuwe setting voor een frisse wind in de genre. Zo vechten we in deze game niet met staal, met met stijl. Bewegingen zijn optredens en alles in deze game laat je denken aan verschillende straatkunsten en artiesten die samenkomen. De eerste beelden kun je hier bekijken!

Spelers leiden in deze game een groep aan skaters en straat artiesten tegen een onderdrukkende regime in een kleurrijke, maar bedrukte straat wereld. Combat combineert traditionele diepe tactieken uit de genre met vloeiende movement mechanics, rails, ramps en verticaal terrein tijdens je beurt. Het combineren en ketenen van trucjes en aanvallen leveren stijl-punten op die je speciale krachten sterker maken.

“Movement isn’t just getting from one spot to another, it’s part of the plan” legt Technical Director Kris Nicholson uit. “Chaining tricks and attacks mid-turn changes how you think about positioning and opens up new ways to win.”

In de straatkunst draait alles persoonlijkheid. Zo ook in Canvas City. Iedereen heeft een eigen en unieke persoonlijkheid, van strakgekleden corporatie crewleden tot straatskaters, muziekartiesten en ga zo maar door. De stijl van de game in visuals en muziek past zich aan, aan de setting en personages.

“Every crew has its own personality, so the music shifts style to match.” zegt Canvas City componist David Mason, “From heavy percussion to bright synths, it’s about making every encounter sound as distinct as it feels”.

Elk personage is uniek in deze game. Ze hebben eigen skills, trucjes en een eigen achtergrond verhaal. Je kunt in totaal meer dan 80 verschillende aanvallen meesteren, Districten van rivalen overnemen en de geheimen van Canvas City ontrafelen.

Canvas City is op dit moment in ontwikkeling voor de Nintendo Switch en PC. Je kunt de game nu al via Steam aan je wensenlijst toevoegen. Er is nog geen release datum bekend.