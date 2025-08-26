Preview | Pokemon Legends: Z-A op Gamescom 2025

Started from the bottom, now we he.. nee nog niet. In Pokemon Legends: Z-A beginnen we weer onderaan de ladder in dit nieuwe avontuur. Een gameplay opfrisser kan deze serie echt geen kwaad, of toch wel?

Een van de meest geanticipeerde titels van dit jaar is toch wel Pokemon Legends: Z-A. De een is skeptisch omdat ze Scarlet/Violet niets vonden, de ander is juist enthousiast omdat ze de vorige Pokemon Legends: Arceus game enorm tof vonden. Laat ik je nu al zeggen dat de nieuwe game iets meer weg heeft van Scarlet/Violet van wat we tot nu toe gezien hebben.

Blokkendozen van gebouwen

Kritiek puntjes bij nieuwe games zijn altijd wel aanwezig. In Pokemon Legends: Z-A was het toch wel zeker de gebouwen die in de trailer uitzagen als een blokkendoos met één herhalende texture eroverheen. Ik ga er niet omheen draaien, maar deze gebouwen waren nog steeds aanwezig in de demo’s die ik gespeeld heb. Wél kan ik je gerust stellen dat lang niet elk gebouw hetzelfde eruit ziet, zo zijn er ook voldoende gebouwen die daadwerkelijk 3D gemodeleerd zijn en detail hebben.

Natuurlijk heb ik ook iets verder gekeken dan mijn neus lang is, en heb ik ook “gevoeld” hoe Lumiose City is na zijn opfrissing sinds X & Y. Zelf voelde de stad meer gedetailleerd dan Mesagoza, voornamelijk omdat je op meer plekken kunt komen zoals de daken bijvoorbeeld. Lumiose City voelt dan ook echt als een stad, waarbij er goed nagedacht is over de plaatsing van rivieren, begroeiing maar ook simpele items zoals bankjes, lichten enzovoorts.

Nieuwe battle systeem

Op Gamescom 2025 waren er verschillende stations speelbaar met twee soorten demo’s. Bij een demo kreeg je een voorproefje van een Battle Zone en de ander maakten we kennis met een Rogue Mega Evolution Battle.

Wat beiden in gemeen hadden is natuurlijk het nieuwe Battle Systeem. Het is dan ook niet meer een turn-based wachtspelletje meer zoals we het van vroeger kennen, maar het nieuwe battle systeem laat je daadwerkelijk gamen. Tijdens een battle kun je rondrennen en aanvallen roepen die je Pokémon doet. De aanvallen hebben bij elk gebruik een cooldown op basis van hoeveel schade of effect een aanval heeft, maar ook of de move naar keuze land of niet. Het rondrennen is vast en zeker een gimmick.. zeker niet! Het “tactisch positioneren” in een battle heeft nut, je Pokemon volgt de positie van jouw karakter in grote lijnen. Hierdoor kun jij je Pokemon indirect positioneren met als resultaat dat een aanval van een vijandige Pokemon eventueel mist.

In de Battle Zone demo speelde je in een cluster van steegjes met overal Pokemon Trainers verstopt die ook hun Trainer Rank proberen te verbeteren. Hier kregen we een voorproefje van de rode draad van de game, ook waarom de game Z-A heet! Heel spectaculair was de demo niet maar liet men wel al kennis maken met het nieuwe Battle Systeem.

Waar de game een opfrissing liet zien, was in de Rogue Mega Evolution battle. Deze demo liet ons kennis maken met Pokemons die wild in de stad leven en soms zelfs kunnen Mega Evolueren zonder trainer. Iets dat niet vaak voor komt in Lumiose City, en dat laat de game weten door Zygarde te tonen in zijn 10% form (weet je wel, de variant waarin hij een hond is). Naar mijn voorspelling was deze demo een introductie die we ook kregen in Scarlet/Violet met de Tera Raid Battles. Zo heb ik een gevoel dat de Rogue Mega Evolutions hetzelfde zijn als deze Tera Raid Battles maar dan “anders/nieuw”. Tijdens deze battle kom je wederom in een arena waarin de Rogue Mega Evolution Pokemon heel erg boos is. Het is dus aan jouw de taak om hem te temmen, maar dit doe je niet zomaar.

Tijdens deze battles moet je niet alleen je Pokemon gebruiken om Mega Evolution energie op te sparen zodat je jouw eigen Pokemon kunt Mega Evolueren, maar moet je ook zelf aanvallen ontwijken. Zo is de desbetreffende Rogue Pokemon niet alleen gefocust op Pokemons in de arena maar ook op trainers. Mocht een van die aanvallen niet kunnen ontwijken en jouw raken, dan raak je stunned. Na een aantal keer stunned te raken, is de battle voorbij. Dit deed mij denken aan de Tera Raid Battles, waarbij de timer afneemt van het event zodra jouw Pokemon K.O. geslagen wordt. Het enige wat ik niet heb gezien is of we de Pokemon kunnen vangen.

Het nieuwe Battle Systeem is daadwerkelijk een leuke opfrissing aan de game, maar er was een punt wat mij zorgen maakte. Tijdens m’n eerste demo, die in de steegjes tegen andere trainers, was ik de enige die rond rende tijdens de battle. De NPC’s gedroegen zich daadwerkelijk als NPC’s en bewogen weinig. Daarbij komt natuurlijk wel de vraag in mij naar boven, tot hoeverre is dit leuk in de volledige game als trainers niet dezelfde mobility hebben als jij?

Een mysterieuze companion

We weten allemaal dat Pokemon Legends: Z-A draait om Zygarde. Maar tot in hoeverre komt hij in de story naar boven?

Tijdens een van de demo’s wordt er een beetje geteased naar de rol van Zygarde in die games. Naar mijn mening zal hij een soort van mysterieuze compagnon worden waarin hij verschijnt als echt het hek van het dam is geraakt. Bijvoorbeeld bij hele sterke Pokemons of een cruciaal punt in de game waarbij Zygarde zal verschijnen. Ook is het enigszins al bekend dat hij meerdere vormen heeft; hoe krijgt hij deze nieuwe vormen, door ons of door iets dat in het verhaal gebeurt?

Pokemon Legends: Z-A komt uit op 16 oktober 2025 voor de Nintendo Switch & Switch 2! — Check ondertussen ook ander gamescom 2025 nieuws, zoals Phantom Blade Ø of het interview omtrent CRONOS: The New Dawn