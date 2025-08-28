Background

Mega Hawlucha aangekondigd voor Pokémon Legends: Z-A

Nieuws Jordy Gerritse 28 augustus 2025

Mega Hawlucha

The Pokémon Company heeft vandaag een nieuwe Mega Evolution Pokémon onthuld. Deze is vanaf 16 oktober te vinden in onder andere Pokémon Legends: Z-A. Mega Hawlucha brengt de uitstraling van de worstelaars naar een nieuw niveau in zijn nieuwe vorm.

Mega Hawlucha zet volledig in op de uitstraling die je misschien wel kent van de luchador, een Mexicaanse worstelaar. We zien onder andere een masker zoals ze gebruiken bij het worstelen, maar ook de cape die Mega Hawlucha vormt met zijn vleugels. Wil je hem even in actie zien? Check dan onderstaande trailer waarin de Pokémon onthuld wordt.

Ondanks dat hij er best wel beangstigend uitziet, weegt Mega Hawlucha ongeveer maar 25 kilo en is hij één meter groot. Zijn type is uiteraard Fighting en Flying.

We hebben de game al eventjes gespeeld!

Tijdens Gamescom 2025 mochten we hands-on met Pokémon Legends: Z-A in twee verschillende demo’s. Een demo vooral gericht op het begin van de game en een demo op de Mega Evolutions. Hierin hebben we Mexicaanse worstel-Pokémon nog niet gezien, maar wel genoeg andere Pokémon. Wil je weten hoe wij er tot nu toe over denken? Check hier dan onze Gamescom preview.

Tagged as:

Share on
Avatar

About the author call_made

Jordy Gerritse

Zelda fanboy. Retro Collector. Voornamelijk te vinden op het PlayStation Network. Gamer sinds ik nog uit de fles dronk. Beide doe ik nog steeds, niets veranderd dus.

More posts Follow

Be the first to leave a comment

Previous

You may also like

Over intheGame

Binnen de bloeiende omgeving van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle entiteit en een integraal onderdeel van het dynamische ecosysteem van iTGmedia. Sinds zijn oprichting heeft intheGame zich gevestigd als een toonaangevende gemeenschap binnen de wereld van gaming en elektronisch amusement, gedreven door een passie voor het delen van actueel nieuws en boeiende content.

intheGame zoekt jou

Ben jij geïnteresseerd in het versterken van ons team?
 Dan zijn we op zoek naar jou!

Mail ons!

Join de community

Wij delen onze passie graag met jou op zoveel mogelijk manieren. Volg ons op onze kanalen!

Facebook Instagram Youtube Tiktok X-twitter

Copyright 2015 – 2024 © iTGmedia |
Creative direction en ontwikkeling:

Pixel Moods Logo
studio skoivens logo

Hostingbeheer & sponsor:

Logo Iwan

Login to enjoy full advantages

Please login or subscribe to continue.

Go Premium!

Enjoy the full advantage of the premium access.

Stop following

Unfollow Cancel

Cancel subscription

Are you sure you want to cancel your subscription? You will lose your Premium access and stored playlists.

Go back Confirm cancellation