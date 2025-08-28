Mega Hawlucha aangekondigd voor Pokémon Legends: Z-A

The Pokémon Company heeft vandaag een nieuwe Mega Evolution Pokémon onthuld. Deze is vanaf 16 oktober te vinden in onder andere Pokémon Legends: Z-A. Mega Hawlucha brengt de uitstraling van de worstelaars naar een nieuw niveau in zijn nieuwe vorm.

Mega Hawlucha zet volledig in op de uitstraling die je misschien wel kent van de luchador, een Mexicaanse worstelaar. We zien onder andere een masker zoals ze gebruiken bij het worstelen, maar ook de cape die Mega Hawlucha vormt met zijn vleugels. Wil je hem even in actie zien? Check dan onderstaande trailer waarin de Pokémon onthuld wordt.

Ondanks dat hij er best wel beangstigend uitziet, weegt Mega Hawlucha ongeveer maar 25 kilo en is hij één meter groot. Zijn type is uiteraard Fighting en Flying.

We hebben de game al eventjes gespeeld!

Tijdens Gamescom 2025 mochten we hands-on met Pokémon Legends: Z-A in twee verschillende demo’s. Een demo vooral gericht op het begin van de game en een demo op de Mega Evolutions. Hierin hebben we Mexicaanse worstel-Pokémon nog niet gezien, maar wel genoeg andere Pokémon. Wil je weten hoe wij er tot nu toe over denken? Check hier dan onze Gamescom preview.