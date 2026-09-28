Review | HyperX OMEN 35L GT18-0601nd (2026)

Voorheen hebben we de eind 2025 versie van de toen nog HP OMEN 35L getest en daar waren we al enorm over te spreken. Zo’n model dat bewijst dat pre-built PC’s het ook wél waard kunnen zijn, vooral in een industrie waarin alles enorm duur aan het worden is. Ditmaal met volledige HyperX branding, krijgen we de kans om aan de slag te gaan met de vernieuwde OMEN 35L. Nieuwe samenstelling, nieuwe onderdelen, vernieuwde casing en vooral nóg meer pre-built goodness.

Pre-built PC’s waren vroeger een discussiepunt om hele andere redenen dan nu. Ze werden veelal gemaakt van goedkope onderdelen en hadden gewoon te veel kanttekeningen om de waarde bij te blijven. Hedendaags is dat bij sommige merken toch wel anders. HyperX is zo’n merk, waar de pre-built PC’s vol zitten met high-end, hoogwaardige onderdelen van vaak ook eigen bodem. In een era waar GPU prijzen een hypotheek vereisen, kijken wij dus naar de OMEN 35L.

Vernieuwd design, zelfde visie

De visie is onveranderd: HyperX wilt maar al te graag bewijzen dat ze alles in huis hebben. Of je nu op zoek bent naar een headset, monitor of toetsenbord. Maar, ook PC’s kunnen ze. Dat valt direct op aan het uiterlijk van de OMEN 35L. Wat we zien is een enorm strak ontwerp, heerlijk strak zwart met de juiste tinten waar nodig. Zo zijn de fans RGB verlicht en zitten deze achter tempered glass.

Via de OMEN Gaming Hub kan je ook nog eens heel gemakkelijk de RGB-verlichting aanpassen, van de koeler tot de fans, je hebt alles onder controle met deze kast.

Daarnaast is de kast niet alleen een oogappeltje op jouw bureau, maar is hij ook nog eens enorm stevig gebouwd. Het is echt een degelijke kast met premium materialen en de juiste keuzes voor elementen als airflow.

De HyperX standaard

Veel componenten in deze PC zijn gebouwd volgens de HyperX standaard en ook in-house gemaakt. De keuze voor 1 RAM stick vind ik iets minder, gezien je dual-channel opties mist. Al kan je nu wel je RAM uitbreiden, indien je dat wilt. Verder zijn de componenten goed op elkaar afgestemd en nauwkeurig uitgekozen.

Daarnaast zit ook alles netjes weggewerkt. De koeling is ook goed aangepakt, de processor wordt met een waterkoeler goed op temperatuur gehouden en komt tijdens zware workloads nooit boven gevaarlijke cijfertjes. Daarbij blijft het systeem ook muisstil tijdens het gamen.

Ditmaal is de PC ook nog eens een stuk bestendiger voor de toekomst. Alles is zodanig gepositioneerd dat je onderdelen relatief eenvoudig kunt vervangen of uitbreiden wanneer dat nodig is. Je zit dus niet meteen vast aan de configuratie waarmee je de PC aanschaft. Wat ik wel lastig vind, is de RTX 5070. Deze videokaart beschikt over 12 GB aan VRAM. Dat is op dit moment zeker prima en de RTX 5070 levert enorm sterke performance, maar het is wel iets om rekening mee te houden wanneer je deze PC voor meerdere jaren aanschaft. Het kan namelijk zijn dat je in de toekomst eerder tegen de VRAM limiet aanloopt, zeker wanneer games steeds zwaarder worden en hogere instellingen meer geheugen vragen. Daarnaast zit er een 1 TB SSD in de PC. Deze is enorm snel, maar 1 TB is tegenwoordig ook weer niet enorm veel. Met games die steeds vaker 100 GB of meer innemen, kan je opslag vrij snel vol komen te staan. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om de opslag later uit te breiden. Dit neemt allemaal niet weg dat deze configuratie erg goed in elkaar zit. De combinatie van de krachtige processor, RTX 5070, 32 GB RAM en waterkoeling zorgt ervoor dat je de komende jaren zonder problemen op hoge instellingen kunt gamen. En mocht je over een paar jaar toch ergens tegenaan lopen, dan kun je verschillende onderdelen vervangen of uitbreiden in plaats van meteen een compleet nieuwe PC aan te schaffen.

Performance

Ik heb de PC getest met gamen en tijdens hevige workloads. Laten we beginnen met hetgeen waarvoor jij de PC aan zal schaffen. Games lopen enorm soepel op deze configuratie en dat moet ook wel met zo’n sterke componenten. Zelfs in zware CPU-zware titels blijven de 1% lows stabiel, waardoor ik nooit last heb van haperingen of micro-stutters. Ik heb daarnaast altijd hoge grafische instellingen bij de nieuwste games en nooit last van slechte frametimes. Dit is echt een PC voor degene die nog wel eventjes vooruit wilt. Met de GT18-0601nd krijg je de volgende samenstelling:

Processor Intel Core Ultra 7 270K (24 cores, 24 threads) Werkgeheugen 32GB DDR5 6000 mt/S (1X) Videokaart NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB Opslag 1 TB M.2 SSD (Gen 4 NVMe) Koeling 240mm LCD-vloeistofkoeler

Maar, ben je geen gamer, dan is er alsnog meer dan voldoende te halen bij deze PC. 4K videobewerking, hoge kwaliteit fotobewerking, dit beestje kan letterlijk alles. Ik heb zelden tot nooit haperingen en als ze er wel zijn, is dat meestal een Adobe probleem.

Al met al krijg je een enorm krachtige configuratie met de GT18-0601nd en kan je, in combinatie met andere componenten, een hele krachtige set-up bouwen voor jaren aan speelplezier.

Maak je set-up compleet

Er zijn maar weinig merken die alles doen, maar HyperX is daar toch wel echt een van. Een merk waar je een sterke PC kunt halen, maar ook andere randapparatuur en accessoires. Daarom hebben wij een samenstelling van producten gemaakt, waar jij even mee vooruit kan. Dus, zoek jij 1 merk dat alles doet? Dan is dit wellicht de keuze voor jou.

Verdict

De HyperX OMEN 35L is een enorm krachtige PC met een fijne samenstelling aan onderdelen. Je kan er alles mee doen, van gaming tot hevige workloads, het is echt een werkpaard. Combineer dit met waterkoeling, snelle opslag én voldoende werkgeheugen en je komt oprecht nooit iets tekort.

Dit is een PC voor de 1440p gamer en kan wellicht nog wel een dipje wagen in 4k met bepaalde titels. Maar, ben jij iemand die op 1440p speelt, dan kan je hier echt jaren lang lekker op gamen zonder zorgen!