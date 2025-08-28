Preview | Kirby Air Riders

Kirby Air Riders is Nintendo’s nieuwste game waar wederom veel fans al een tijdje op aan het wachten zijn. We gingen er niet van uit dat de game op Gamescom 2025 te spelen was, maar tot onze verbazing was hij wel aanwezig!

Onze grote ronde roze vriend Kirby was op Gamescom 2025 aanwezig met zijn nieuwe game Kirby Air Riders. Deze racer of “kart” game staat al bij velen al een tijdje op het lijstje sinds deze geteased is geworden bij de Switch 2 launch. Masahiro Sakurai, de bedenker van Kirby, is wederom de hoofd director van de game, zoals hij bij het eerste deel ook was.

Waar Kirby Air Riders een verschil maakt, zit het voornamelijk in het detail en customization. Zo kunnen we dit keer uit meerdere karakters kiezen maar ook hun karts. Customization klinkt dan misschien heel simpel, maar voor deze titel is het iets nieuws! Zo zijn alle vrienden en vijanden van Kirby aanwezig. Zelf heb ik gespeeld als Meta Knight, zo was de persoon naast mij aan het spelen met King Dedede. Check hier voor alle karakters die al bekend zijn voor Kirby Air Riders!

Kirby Air Riders is het langverwachte vervolg van de oorspronkelijke game Kirby Air Ride die in 2003 uitkwam voor de Nintendo GameCube. Dit was de eerste verschijning van Kirby en zijn maatjes op verschillende futuristische voertuigen.

Kirby Air Riders is niet zomaar nog een racer

In plaats van traditionele voertuigen zoals karts of motoren, racet Kirby op futuristische zweefmachines die automatisch vooruit bewegen. Spelers hoeven dus niet te versnellen, maar richten zich volledig op sturen, driften en het strategisch inzetten van aanvallen en boosts. Deze eenvoudige besturing lijkt op het eerste gezicht toegankelijk, maar vereist juist precisie en timing.

Het is een unieke vorm van gamen, omdat het spel zichzelf al grotendeels speelt. Zelf ben ik met dit soort racers niet bekend mee, maar de besturing was tamelijk snel op te pakken. Voornamelijk omdat je de game kunt spelen met 2/3 knoppen + de linker analoge stick.

Tijdens onze speeltijd hebben we een tutorial gekregen om eerst bekend te maken met de game. Zo kregen we uitgelegd dat de controle van de kart, in een drift en in de lucht, van belang waren. Ook de power-ups en aanvallen zijn in deze game misschien wel belangrijker dan je gemiddelde kartgame.

Een “normale” race hebben we niet gespeeld, maar we hebben wel de City Trial modus gespeeld. Deze is voor Kirby Air Riders verder uitgewerkt dan in de oorspronkelijke game. City Trial is een mode die bestaat uit twee fases, in de eerste kun je vrij rond rijden en verschillende dingen verzamelen. Je kunt van voertuig wisselen, speciale vaardigheden oppikken en zelfs gevechten aangaan met andere spelers.

In deze voorbereidingsfase kan er ook een mini uitdaging komen, zoals een sprintrace. Win je deze uitdaging dan krijg je een boel rewards die je nodig hebt in de tweede fase van de match.

De tweede/laatste fase van de City Trial bestaat uit een of meerdere minigames waarin jij keuze hebt aan welke game jij meedoet. Op basis van je verzamelde stats en kart, krijg je een aanbevolen minigame maar die hoef je uiteraard niet op te volgen. De minigames kunnen van alles zijn, van skeet shooting tot verspringen met je kart.

Conclusie

Kirby Air Riders is een race game die de focust legt op de combat, vrijheid en flow. Het racen is totaal niet het middenpunt en echt een bijzaak, zo ligt de focus dan ook meer op de actie die tijdens het rijden gebeurt. Jammer vind ik dat we niet een “normale” race hebben kunnen doen, maar alleen de City Trial (die opzich een leuke game mode is, vooral hij nu uitgewerkter is dan het eerdere deel).

Persoonlijk knaagt de besturing van Kirby Air Riders aan mijn brein. Omdat de kart zichzelf voortbeweegt, zonder enige input, geeft mij het gevoel alsof ik niet 100% in controle ben van de kart… en dus ook het resultaat van de race. De andere gameplay zoals de combat, customization en City Trial waren wel leuke en frisse toevoegingen waardoor ik de game wel zal oppikken!

Kirby Air Riders komt uit op 20 november 2025 voor de Nintendo Switch 2. — Check ook ander Gamescom nieuws, zoals Pokémon Legends: Z-A of ons interview met de mastermind achter Deadpool VR!